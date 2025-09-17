藝人親闡述母親失智症況 坦言：要「轉念且耐心」

藝人顏永烈（左）出席談到，母親出現失智症前兆症狀，因記不得孫兒名，醫師診斷為失智症；由此深刻體會：照顧及被照顧者都要轉念。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府今（17）日舉辦失智照護網絡成果發表會，邀請知名藝人、節目主持人顏永烈出席；他分享母親出現失智症前兆症狀，因記不得孫兒名因此寫在紙上，今（2025）年經醫師診斷確診失智症。他表示，這是首次面對失智症課題，深刻體會照顧及被照顧者都需要轉念。

顏永烈指出，過去習慣重口味飲食的媽媽，去（2024）年開始就突然轉為清淡，每隔一段時間就會忘記要關瓦斯爐，甚至偶爾在不需要外出的時候著裝準備外出，當時因為媽媽常說覺得頭暈眩，起初以為是身體不適，當時並未意識到是失智症徵兆。

顏永烈指出，直到今年初，發現媽媽在房間裡貼上2張A4大小的紙張，上面寫著孫女、孫子的名字，他詢問過後才發現，媽媽因為開始記不得孫兒的名字，因此才用此方法要記住。自此便帶媽媽去就醫，經醫師診斷後確認罹患失智症。

他表示，媽媽確診失智後。配合醫師指示服用抗憂鬱及安眠藥物。不過日前在家人未察覺的情況下，發現2度服用藥物，在家裡昏睡整天，嚇壞了大家。

他這次受邀參加雲林縣失智症成果發表會，顏永烈表示，此次藉著機會當場向專業醫師請益，其實面對失智症並不困難，「最重要的是轉念，還有耐心」，才能好好地照顧家人。

