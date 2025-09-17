健康網》月經亂、情緒起伏大？ 小心卵巢提前衰退「保養」4招

嚴絢上醫師提醒，卵巢不僅與生育有關，更是穩定我們身心狀態的關鍵角色，從日常養成好習慣很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕月經忽早忽晚、經血量異常、情緒起伏變大，甚至睡眠品質下降？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提醒，這些都是卵巢功能可能提前衰退的警訊，長期恐影響受孕與骨質健康。女性一旦出現徵兆，應及早檢查，並養成良好生活習慣，才能延緩卵巢老化。

卵巢2大功能 影響全身

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，卵巢不僅與生育有關，更是穩定我們身心狀態的關鍵角色。

卵巢主要有2大任務：

1.分泌荷爾蒙：它就像一座精密的工廠，分泌女性荷爾蒙（雌激素與黃體素），掌管月經週期、維持肌膚彈性、穩定情緒。

2.儲存與排出卵子：它是生命的搖籃，儲存著珍貴的卵子，並在每個月的排卵期，為可能的受孕做準備。

4大異常症狀要當心

嚴絢上指出，卵巢早衰常見徵兆包括：

●月經不規律或經血量改變。

●情緒起伏明顯，焦躁或憂鬱。

●睡眠品質下降，夜晚失眠。

●長期可能導致骨質疏鬆、不孕。

醫授4招 養護卵巢

想守住卵巢健康，醫師建議從日常做起：

●均衡飲食：多攝取新鮮蔬果、優質蛋白質與好油脂（如堅果、魚油），它們是滋養卵巢最天然的養分。

●規律運動：溫和持續的運動，如快走、瑜伽，能促進血液循環，幫助荷爾蒙穩定。

●充足睡眠、減壓：長期熬夜與壓力是荷爾蒙的隱形殺手。好好睡覺、找到能讓自己放鬆的方式，比什麼都重要。

●遠離傷害：盡量避免香菸（包含二手菸）及過量酒精，並維持理想體重，減輕身體負擔。

嚴絢上呼籲，照顧卵巢不是等症狀嚴重才開始，而是從日常養成好習慣。若有疑慮，應及早就醫檢查，讓卵巢持續守護女性健康。

