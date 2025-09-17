自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》月經亂、情緒起伏大？ 小心卵巢提前衰退「保養」4招

2025/09/17 14:21

嚴絢上醫師提醒，卵巢不僅與生育有關，更是穩定我們身心狀態的關鍵角色，從日常養成好習慣很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

嚴絢上醫師提醒，卵巢不僅與生育有關，更是穩定我們身心狀態的關鍵角色，從日常養成好習慣很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕月經忽早忽晚、經血量異常、情緒起伏變大，甚至睡眠品質下降？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提醒，這些都是卵巢功能可能提前衰退的警訊，長期恐影響受孕與骨質健康。女性一旦出現徵兆，應及早檢查，並養成良好生活習慣，才能延緩卵巢老化。

卵巢2大功能 影響全身

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，卵巢不僅與生育有關，更是穩定我們身心狀態的關鍵角色。

卵巢主要有2大任務：

1.分泌荷爾蒙：它就像一座精密的工廠，分泌女性荷爾蒙（雌激素與黃體素），掌管月經週期、維持肌膚彈性、穩定情緒。

2.儲存與排出卵子：它是生命的搖籃，儲存著珍貴的卵子，並在每個月的排卵期，為可能的受孕做準備。

4大異常症狀要當心

嚴絢上指出，卵巢早衰常見徵兆包括：

●月經不規律或經血量改變。

●情緒起伏明顯，焦躁或憂鬱。

●睡眠品質下降，夜晚失眠。

●長期可能導致骨質疏鬆、不孕。

醫授4招 養護卵巢

想守住卵巢健康，醫師建議從日常做起：

●均衡飲食：多攝取新鮮蔬果、優質蛋白質與好油脂（如堅果、魚油），它們是滋養卵巢最天然的養分。

●規律運動：溫和持續的運動，如快走、瑜伽，能促進血液循環，幫助荷爾蒙穩定。

●充足睡眠、減壓：長期熬夜與壓力是荷爾蒙的隱形殺手。好好睡覺、找到能讓自己放鬆的方式，比什麼都重要。

●遠離傷害：盡量避免香菸（包含二手菸）及過量酒精，並維持理想體重，減輕身體負擔。

嚴絢上呼籲，照顧卵巢不是等症狀嚴重才開始，而是從日常養成好習慣。若有疑慮，應及早就醫檢查，讓卵巢持續守護女性健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中