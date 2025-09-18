健康網》愛麵族必看！ 營養師曝這款麵食高油高鈉少喝湯

營養師劉學民建議，吃羹麵時選小碗份量、用筷子撈麵吃即可；也可搭配一盤燙青菜或豆干、海帶，較能延緩血糖快速上升。（圖取自劉學民臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕麵食是國人常吃主食之一，不同麵種、烹調方法，也會影響熱量攝取等健康關鍵。營養師劉學民便指出，以大家常吃的湯麵、乾麵、羹麵、炒麵來說，清湯麵熱量低為首選，炒麵多油多醬熱量高應避免；至於各類羹麵因採用勾芡料理，不僅容易攝入過多油脂，也容易吃下高鈉，因此建議少喝羹湯，以免血糖飆升。

劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文表示，中南部的朋友較會吃羹麵類當作特別的早餐，以一碗肉羹麵加上1顆滷蛋來說，熱量約450大卡，因肉羹麵多半是用油炒料後加水，再加入太白粉等精緻澱粉勾芡，芡汁料理容易多攝入油脂與鈉，且易導致血糖快速上升，故建議吃羹麵時選小碗份量、用筷子撈麵吃即可、少喝羹湯；也可搭配一盤燙青菜或豆干、海帶，與蛋白質、膳食纖維等食材一起食用，較能延緩血糖快速上升。

請繼續往下閱讀...

優先選擇湯麵易控制熱量

至於碰到麵食選擇時，劉學民建議順序為：湯麵>乾麵>羹麵>炒麵，因湯麵熱量較低，撈麵吃、湯淺嚐即可，不要全喝，相對更容易控制熱量。此處須注意，所謂湯麵並不是拉麵，拉麵油量、鈉含量、熱量都更高；乾麵會加豬油、油蔥和肉燥去拌， 故熱量也較高。

至於炒麵通常多油大火快炒，且以麵體為主，配料較少。以一份炒麵主食份量來說，約等於兩碗飯，所以熱量普遍偏高。包含常吃的義大利麵，各種口味都算是炒麵，也都是用油炒香配料、加高湯或醬料，再加入義大利麵拌炒收汁，起鍋前可能還會添加奶油或起司，熱量肯定不低。不過，義大利麵的麵體是OK的，若自煮控制烹調油量，仍是可選擇的麵食種類之一。

營養師劉學民表示，炒麵通常多油大火快炒，且以麵體為主，配料較少，常吃的義大利麵，各種口味都算是炒麵；示意圖。（圖取自freepik）

麵線、雞絲麵麵體鈉含高

另，劉學民指出，以各麵體相較，白麵條、烏龍麵、義大利麵為較佳選擇，鍋燒意麵、雞絲麵等經油炸，熱量密度變高，則須留意食用頻率。此外，麵條在製作過程中也會添加鹽分，影響整體鈉的攝取，如麵線、雞絲麵、鍋燒意麵等，鈉含量便偏高。當然麵體也會因各品牌成分、實際料理方式不同，影響熱量、油脂、鈉含量。

劉學民提醒，挑選麵食時，掌握湯麵>乾麵>羹麵>炒麵原則，尤其羹麵主要是勾芡的精緻澱粉，且芡汁夾帶著去不掉的油脂、調味料，切記少喝湯。至於璇則麵體時，則應挑選成分較單純、油脂、鈉含量較低者為佳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法