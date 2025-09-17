自由電子報
藍莓可增強嬰兒免疫系統 維持長期腸道健康

2025/09/17 13:48

研究表明，將藍莓作為嬰兒最早的輔食之一餵養，有助於增強嬰兒的免疫系統。（路透）

研究表明，將藍莓作為嬰兒最早的輔食之一餵養，有助於增強嬰兒的免疫系統。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國科羅拉多大學安舒茨（Anschutz）分校的最新研究表明，將藍莓作為嬰兒最早的輔食之一餵養，有助於增強嬰兒的免疫系統，並維持長期的腸道健康。

根據新聞周刊（Newsweek）報導，該研究發表於營養學與營養前研期刊上。該臨床試驗採取安慰劑對照的設計，嚴格測試特定食物對嬰兒健康影響。

該研究追蹤了科羅拉多州丹佛（Denver）61名年齡在5至12個月之間的嬰兒。嬰兒們被分成2組，1組每日攝取冷凍乾燥藍莓粉，另1組每日攝取不含藍莓的安慰劑粉末。父母則維持孩子的常規飲食。

研究團隊每2個月採集1次糞便和血液樣本，以監測腸道細菌、免疫系統標記和過敏相關結果。研究團隊發現，食用藍莓粉的嬰幼兒過敏症狀有所改善（這些症狀是先前存在的，並非由藍莓引起）。

食用藍莓粉的嬰幼兒也出現了發炎減輕和免疫反應增強的跡象，同時腸道菌叢也發生有利於免疫健康的變化。

科羅拉多大學安舒茨分校兒科研究員、論文作者唐明華（Minghua Tang，音譯）教授表示，研究顯示藍莓不僅對嬰兒安全，還能為嬰兒帶來顯著健康益處。

唐明華強調，嬰兒期是1個關鍵的機會窗口，在此期間添加的食物會對孩子成長產生持久影響。

唐明華指出，對於剛開始給嬰兒斷奶的父母來說，找到可靠且有研究依據的添加食物建議極其困難。此研究提供真實數據，表明藍莓等特定食物可改善嬰兒健康。

研究小組說，接下來需要進行更多研究，來了解其他早期食物如何影響腸道細菌和免疫力。研究小組補充，透過更有效的指導，父母可更清楚地了解哪些食物最有助於孩子發展。

