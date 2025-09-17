登山家成森療師 林士懿：森林療癒是高齡社會的最佳處方

今年5月剛完成攀登世界最高峰聖母峰壯舉的登山家林士懿，也獲得森林療癒師認證。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業保育署推動森林療癒師認證制度，第2批、共55位森林療癒師今（17日）出爐，包含今年5月才登聖母峰，並在聖母峰基地播放「看見台灣」紀錄片打造世界最高電影院的登山家林士懿，他表示未來想進一步打造森林綠色健身房，認為森林療癒就是高齡社會最好的解方。

目前全國獲得森林療癒師認證的人數僅89位，林業保育署表示，森林療癒師許多都是斜槓族，正職包含芳療師、瑜珈師、環境教育講師、茶藝師，還有企業的財務長等，最新一批獲得認證的森林療癒師中，就有登山好手林士懿。

長年從事戶外活動賽事安全風險評估的林士懿，表示自己和森林療癒的緣分起自於一場舉辦在體育大學的研討會，台大森林系教授余家斌也是與會講者之一，中午吃便當時兩人閒聊，知道余老師長年從事森林療癒研究與推廣，本身也對高齡健康有興趣的他，聊著聊著就「天雷勾動地火」，決定投入森林療癒。

林士懿表示，台灣面臨人口高齡化的問題，一定要重視如何促進高齡長者的健康，而台灣本身就有豐富的山林資源，如果可以將森林打造為綠色健身房，讓更多長輩透過森林療癒師的引導，安全走入森林後不僅有五感的享受，更重要的是全身心的放鬆，進而提升健康。

走過世界許多地方的林士懿指出，雖然很多人會說台灣是一個小小又多山的國家，但台灣實際上非常大，大到他仍無法走遍台灣所有山林，森林療癒更是一個對台灣社會來說全新的產業，但他相信只要開始行走，道路就會開始展現，看好森林療癒將是台灣面臨高齡社會，讓長者維持健康的最佳處方。

