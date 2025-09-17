自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

登山家成森療師 林士懿：森林療癒是高齡社會的最佳處方

2025/09/17 13:54
登山家成森療師 林士懿：森林療癒是高齡社會的最佳處方

今年5月剛完成攀登世界最高峰聖母峰壯舉的登山家林士懿，也獲得森林療癒師認證。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業保育署推動森林療癒師認證制度，第2批、共55位森林療癒師今（17日）出爐，包含今年5月才登聖母峰，並在聖母峰基地播放「看見台灣」紀錄片打造世界最高電影院的登山家林士懿，他表示未來想進一步打造森林綠色健身房，認為森林療癒就是高齡社會最好的解方。

目前全國獲得森林療癒師認證的人數僅89位，林業保育署表示，森林療癒師許多都是斜槓族，正職包含芳療師、瑜珈師、環境教育講師、茶藝師，還有企業的財務長等，最新一批獲得認證的森林療癒師中，就有登山好手林士懿。

長年從事戶外活動賽事安全風險評估的林士懿，表示自己和森林療癒的緣分起自於一場舉辦在體育大學的研討會，台大森林系教授余家斌也是與會講者之一，中午吃便當時兩人閒聊，知道余老師長年從事森林療癒研究與推廣，本身也對高齡健康有興趣的他，聊著聊著就「天雷勾動地火」，決定投入森林療癒。

林士懿表示，台灣面臨人口高齡化的問題，一定要重視如何促進高齡長者的健康，而台灣本身就有豐富的山林資源，如果可以將森林打造為綠色健身房，讓更多長輩透過森林療癒師的引導，安全走入森林後不僅有五感的享受，更重要的是全身心的放鬆，進而提升健康。

走過世界許多地方的林士懿指出，雖然很多人會說台灣是一個小小又多山的國家，但台灣實際上非常大，大到他仍無法走遍台灣所有山林，森林療癒更是一個對台灣社會來說全新的產業，但他相信只要開始行走，道路就會開始展現，看好森林療癒將是台灣面臨高齡社會，讓長者維持健康的最佳處方。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中