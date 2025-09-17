自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

SMA將納公費新生兒篩檢 國健署談專家共識

2025/09/17 14:01

國健署長沈靜芬表示，SMA是國健署優先列入補助的新生兒項目之一，專家討論後也已經取得共識。（記者林志怡攝）

國健署長沈靜芬表示，SMA是國健署優先列入補助的新生兒項目之一，專家討論後也已經取得共識。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣新生兒死亡率高達千分之3.8，遠高於日、韓等國。專家指出，若能及早透過新生兒篩檢發現疾病風險，並加以治療，有助於降低新生兒死亡率，也希望衛福部國民健康署將脊髓肌肉萎縮症（SMA）納入公費補助項目之一，對此國健署長沈靜芬則表示，目前已經進入成本效益評估，有結果會對外公布。

SMA是一種因基因缺陷造成肌肉無力及萎縮的體隱性遺傳罕見疾病，世界各國脊髓肌肉萎縮症發生率約為1萬分之1。台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長鐘育志指出，SMA造成的先天損害，在嬰幼兒時期就可能出現。

鐘育志表示，及早透過新生兒篩檢確診SMA，並積極介入治療的病友，恢復效果明顯優於出現臨床症狀才尋求醫療協助、開始治療的患者。

中華民國人類遺傳學會秘書長簡穎秀也提到，目前多數歐美國家、日本、韓國等都已經將SMA納入新生兒篩檢常規項目，雖國內提案將SMA納入公費項目已經過數年，但目前國健署仍在評估階段。

對於SMA納入公費新生兒篩檢的評估情況，沈靜芬表示，國健署已在規劃研議中，且SMA是國健署優先列入補助的新生兒項目之一，專家討論後也已經取得共識，現正進行成本效益評估，但何時能夠列入、後續作業時程都較難預估，若有結果會儘快對外公布，國健署也會逐步評估其他可列入公費篩檢補助的項目。

