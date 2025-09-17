自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

森林療癒有魔力 學者攜手台大醫院研究發現助長者認知功能

2025/09/17 13:46

森林療癒有助於長者提升認知功能。（林保署提供）

森林療癒有助於長者提升認知功能。（林保署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣每5個人就有1個65歲以上長者的高齡化社會，許多森林療癒師希望可將森林打造為綠色健身房，台大森林系教授余家斌和台大醫院等合作研究，發現長者接受12週的森林療癒後，短期記憶恢復到年輕時期，認知功能也顯著提升。

森林療癒在歐美日發展已久，台灣森林療癒產業雖然剛起步，但急起直追，目前已有89名獲得農業部林業保育署認證的森林療癒師，本身也是森林療癒師認證制度推手之一的余家斌表示，森林療癒師的工作就是協助民眾可和自然融合，日本已經實證森林療癒可以提升免疫力，也提升學童的專注力，森林療癒有助於放鬆緊繃的神經，尤其許多在都市生活的上班族常常會容易失眠、過度緊張，就是因為副交感神經過度活躍，只要每個月至少接受一次森林療癒，就有助於放鬆。

隨台灣社會高齡化，余家斌也和台大醫院合作，研究森林療癒對長者認知功能的改善，余家斌表示，許多長者常面臨認知功能退化的困擾，若認知功能衰退到一定程度，就難以自理甚至必須接受長照。

余家斌和台大醫院、士林科教館等機構合作，發現長者接受12週的森林療癒課程活動後，許多原常忘記鑰匙、眼鏡放在哪裡的長者，不再忘東忘西，短期記憶恢復到年輕狀態，視覺、聽覺的辨識功能與認知功能也顯著提升，代表這些長者在森林療癒下，可大幅提升自理能力。

余家斌表示，歐美日德的森林療癒一部分是偏重於公共衛生、心理健康，或者更注重活動設計，台灣的森林療癒雖然起步較晚，但卻平衡公衛健康與活動，並且更注意和當地森林文化結合。

至於什麼族群適合接受森林療癒活動？他指出，若自己本身就可在自然森林中優游自在者，就不需要森療師引導，但若平常走到森林仍難以放下手機，或難以靜心和森林共處等，就可透過森療師引導，更沉浸專注在自然森林裡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中