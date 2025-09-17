森林療癒有魔力 學者攜手台大醫院研究發現助長者認知功能

森林療癒有助於長者提升認知功能。（林保署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣每5個人就有1個65歲以上長者的高齡化社會，許多森林療癒師希望可將森林打造為綠色健身房，台大森林系教授余家斌和台大醫院等合作研究，發現長者接受12週的森林療癒後，短期記憶恢復到年輕時期，認知功能也顯著提升。

森林療癒在歐美日發展已久，台灣森林療癒產業雖然剛起步，但急起直追，目前已有89名獲得農業部林業保育署認證的森林療癒師，本身也是森林療癒師認證制度推手之一的余家斌表示，森林療癒師的工作就是協助民眾可和自然融合，日本已經實證森林療癒可以提升免疫力，也提升學童的專注力，森林療癒有助於放鬆緊繃的神經，尤其許多在都市生活的上班族常常會容易失眠、過度緊張，就是因為副交感神經過度活躍，只要每個月至少接受一次森林療癒，就有助於放鬆。

隨台灣社會高齡化，余家斌也和台大醫院合作，研究森林療癒對長者認知功能的改善，余家斌表示，許多長者常面臨認知功能退化的困擾，若認知功能衰退到一定程度，就難以自理甚至必須接受長照。

余家斌和台大醫院、士林科教館等機構合作，發現長者接受12週的森林療癒課程活動後，許多原常忘記鑰匙、眼鏡放在哪裡的長者，不再忘東忘西，短期記憶恢復到年輕狀態，視覺、聽覺的辨識功能與認知功能也顯著提升，代表這些長者在森林療癒下，可大幅提升自理能力。

余家斌表示，歐美日德的森林療癒一部分是偏重於公共衛生、心理健康，或者更注重活動設計，台灣的森林療癒雖然起步較晚，但卻平衡公衛健康與活動，並且更注意和當地森林文化結合。

至於什麼族群適合接受森林療癒活動？他指出，若自己本身就可在自然森林中優游自在者，就不需要森療師引導，但若平常走到森林仍難以放下手機，或難以靜心和森林共處等，就可透過森療師引導，更沉浸專注在自然森林裡。

