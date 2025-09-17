每天吃杏仁可降有害膽固醇 改善腸道健康及營養攝取量

研究發現，每天吃大約2盎司杏仁，可降低低密度脂蛋白膽固醇。（美聯社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國俄勒岡州立大學主導的1項臨床試驗發現，每天吃大約2盎司杏仁，可降低低密度脂蛋白膽固醇（會堵塞動脈的有害膽固醇）和帶來多項健康益處，例如改善腸道健康和營養攝取量。

根據美國線上（AOL）報導，該研究發表於營養研究期刊上。俄勒岡州立大學研究團隊追蹤77名年齡在35歲至60歲之間患有代謝症候群的成年人。代謝症候群是1種會增加心臟病、第2型糖尿病和中風風險的疾病，影響約三分之一的美國成年人。

研究團隊將參與者分成兩組，它們在12週內分別食用320卡路里的杏仁和相同卡路里的餅​​乾。研究主要作者比弗（Laura M. Beaver）博士表示，選擇餅乾作為對照零食，是因為它們含有與堅果相似熱量，但缺乏堅果中的許多有益化合物。

研究發現，被分配到吃杏仁的人總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇顯著降低，維生素E水平、腸道健康和營養攝取量均有所改善。他們腰圍也略有下降，但整體體重和血糖沒有變化。

值得注意的是，維生素E可以支持各種器官、神經和肌肉的功能，並能減少血液凝結。而患有代謝症候群的人和大部分人通常都缺乏維生素E。

研究也指出，杏仁組成員的腸道發炎、腸道屏障功能以及纖維、鎂、健康脂肪和其他營養素的攝取量也有所改善。

雖然這項研究僅針對代謝症候群患者，但比弗仍鼓勵健康成年人將吃杏仁變成習慣，並強調每天吃2盎司非常容易實現。她指出，杏仁對沒有代謝綜合症的健康成年人也能產生有益結果，例如腰圍的減少以及低密度脂蛋白和總膽固醇的改善。

比弗補充，包括榛果在內的其他堅果也能帶來類似益處。

