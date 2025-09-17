自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

每天吃杏仁可降有害膽固醇 改善腸道健康及營養攝取量

2025/09/17 13:43

研究發現，每天吃大約2盎司杏仁，可降低低密度脂蛋白膽固醇。（美聯社）

研究發現，每天吃大約2盎司杏仁，可降低低密度脂蛋白膽固醇。（美聯社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國俄勒岡州立大學主導的1項臨床試驗發現，每天吃大約2盎司杏仁，可降低低密度脂蛋白膽固醇（會堵塞動脈的有害膽固醇）和帶來多項健康益處，例如改善腸道健康和營養攝取量。

根據美國線上（AOL）報導，該研究發表於營養研究期刊上。俄勒岡州立大學研究團隊追蹤77名年齡在35歲至60歲之間患有代謝症候群的成年人。代謝症候群是1種會增加心臟病、第2型糖尿病和中風風險的疾病，影響約三分之一的美國成年人。

研究團隊將參與者分成兩組，它們在12週內分別食用320卡路里的杏仁和相同卡路里的餅​​乾。研究主要作者比弗（Laura M. Beaver）博士表示，選擇餅乾作為對照零食，是因為它們含有與堅果相似熱量，但缺乏堅果中的許多有益化合物。

研究發現，被分配到吃杏仁的人總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇顯著降低，維生素E水平、腸道健康和營養攝取量均有所改善。他們腰圍也略有下降，但整體體重和血糖沒有變化。

值得注意的是，維生素E可以支持各種器官、神經和肌肉的功能，並能減少血液凝結。而患有代謝症候群的人和大部分人通常都缺乏維生素E。

研究也指出，杏仁組成員的腸道發炎、腸道屏障功能以及纖維、鎂、健康脂肪和其他營養素的攝取量也有所改善。

雖然這項研究僅針對代謝症候群患者，但比弗仍鼓勵健康成年人將吃杏仁變成習慣，並強調每天吃2盎司非常容易實現。她指出，杏仁對沒有代謝綜合症的健康成年人也能產生有益結果，例如腰圍的減少以及低密度脂蛋白和總膽固醇的改善。

比弗補充，包括榛果在內的其他堅果也能帶來類似益處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中