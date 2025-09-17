自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

每15個小時就有1名寶寶死亡！ 台灣新生兒死亡率連20年輸日韓

2025/09/17 13:40

專家強調，新生兒篩檢是守護寶寶健康的第一道防線，並盼政府進一步擴大公費篩檢項目。（記者邱芷柔攝）

專家強調，新生兒篩檢是守護寶寶健康的第一道防線，並盼政府進一步擴大公費篩檢項目。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣新生兒死亡率已連續20年高於日本、韓國，2024年數據顯示，國內平均每出生1000名寶寶，就有近4名不幸夭折，每年約有600位寶寶失去生命，深入分析發現，其中逾百位死於先天性畸形、變形與染色體異常等遺傳疾病。專家疾呼，務必在寶寶出生48小時後完成新生兒篩檢，並加選自費項目，才能避免錯失治療時機，也盼國健署能擴大公費篩檢項目。

台灣小兒神經醫學會、台灣新生兒科醫學會、中華民國人類遺傳學會、台灣母胎醫學會，以及台大醫院新生兒篩檢中心、台北病理中心與衛生保健基金會附設篩檢中心，今（17日）共同召開記者會，響應「嬰幼兒安全月」與「新生兒篩檢認知月」，並強調許多罕病在出生時無症狀，卻可能在短時間內奪命，及早篩檢才是關鍵。

國健署目前補助「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」，寶寶出生滿48小時或餵奶滿24小時後即可抽取足跟血檢測。自2019年起，公費篩檢已涵蓋21項疾病，篩檢率達99.6%。然而，像脊髓性肌肉萎縮症（SMA）、龐貝氏症等致死率極高的罕病仍屬加選項目，自費篩檢率近5年從93%降至不到75%。

台大醫院基因醫學部主任簡穎秀指出，SMA發生率約每2萬人就有1人，是嬰兒死亡率最高的遺傳疾病；龐貝氏症則每5萬人就有1人，若未治療，2歲前死亡率接近100%。等到症狀出現才治療，往往已經太遲，全套11項加選篩檢自費不到2000元，卻能替孩子爭取寶貴的生機。

高醫中和紀念醫院小兒部主治醫師鐘育志指出，臨床經驗顯示，SMA發病時間遠比想像更早，有些寶寶甚至不到兩個月就出現症狀，「越早診斷介入，治療效果越好」。目前美、英、法、德及鄰近的日韓，都已將SMA納入新生兒篩檢常規，台灣卻仍需家長自費加選，恐讓孩子錯失最佳時機。

鐘育志也指出，SMA與龐貝氏症均已有藥物納入健保給付，包括基因治療、口服藥物、脊髓腔內注射，以及酵素替代療法。研究顯示，若透過篩檢及早治療，18個月後能自行行走的比例達100%；相反地，等到症狀出現才治療，成功率不到3成。

專家強調，新生兒篩檢是守護孩子健康的第一道防線，必選與加選應「一步到位」，呼籲新手爸媽務必在寶寶出生48小時後完成檢測，才能真正降低遺傳疾病帶來的生命風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中