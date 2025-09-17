自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

24歲人妻當不了媽 多囊性卵巢症候群作祟

2025/09/17 12:30

試管嬰兒療程胚胎培養階段，透過縮時攝影監測系統全天候觀察胚胎分裂過程。（記者蔡淑媛翻攝）

試管嬰兒療程胚胎培養階段，透過縮時攝影監測系統全天候觀察胚胎分裂過程。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕24歲的葉小姐多囊性卵巢症候群導致月經週期紊亂與排卵困難，結婚兩年接受多次排卵誘導治療，一直未懷孕，後來採取試管嬰兒療程，透過分子檢測、人工智慧胚胎評估等精準化療程，今（2025）年4月生下健康女嬰。

中國醫藥大學附設醫院生殖醫學中心主任張訓銘指出，多囊性卵巢症候群患者因排卵不規律，常面臨自然受孕困難。

葉小姐是典型多囊性卵巢症候群合併不孕，卵巢有許多小卵泡，卻缺乏成熟卵子的自然排出，在在多間診所與醫院嘗試排卵誘導治療，都未能成功懷孕，後來到中國附醫就診，進行精準化試管嬰兒療程。

張訓銘表示，醫療團隊為葉小姐透過基因與荷爾蒙檢測，評估卵巢反應能力與代謝風險，據此設計個人化用藥計畫，避免過度刺激或療效不足；同時採用低劑量促性腺激素結合GnRH拮抗劑，兼顧卵泡數量與品質，並降低卵巢過度刺激症候群風險。

在胚胎培養階段，透過縮時攝影監測系統全天候觀察胚胎分裂過程，並結合人工智慧演算法分析，挑選較有潛力的囊胚進行移植，葉小姐成功取出5顆卵子，並在嚴格篩選後植入一顆優質胚胎，懷孕過程相當順利，今年4月誕下一名健康女嬰，母女均安。

張訓銘醫師指出，典型多囊性卵巢症候群合併不孕，常見卵巢有許多小卵泡，卻缺乏成熟卵子的自然排出。（記者蔡淑媛翻攝）

張訓銘醫師指出，典型多囊性卵巢症候群合併不孕，常見卵巢有許多小卵泡，卻缺乏成熟卵子的自然排出。（記者蔡淑媛翻攝）

張訓銘醫師指出，葉小姐成功產女，圓夢當媽媽心夢。（記者蔡淑媛翻攝）

張訓銘醫師指出，葉小姐成功產女，圓夢當媽媽心夢。（記者蔡淑媛翻攝）

