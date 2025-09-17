自由電子報
老公「硬不起來」A片害的？ 專家解答：他可能在證明自己

2025/09/17 11:17

男性沉迷色情片，不必然是導致勃起障礙的「原因」；圖為情境照。（取自freepik）

男性沉迷色情片，不必然是導致勃起障礙的「原因」；圖為情境照。（取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕「我丈夫的勃起功能障礙，是因為他沉迷色情片嗎？」一名結婚12年的婦女，向英國《衛報》的性健康專欄，提出了這個充滿痛苦與自我懷疑的問題。她表示，與丈夫的性生活已停擺超過1年，每當嘗試親密時，丈夫的勃起總是在數分鐘內消退，讓她感到困窘且自我價值感低落。

色情片是因還是果？專家釐清迷思

對此，專門治療性功能障礙的美國心理治療師康諾利（Pamela Stephenson Connolly）提出了可能顛覆普遍認知的看法。她分析，沉迷色情片，不必然是導致性生活問題的「原因」。事實上，情況可能正好相反，男性可能是因為在與伴侶的性愛中，感受到被評判的壓力與對失敗的焦慮，轉而使用色情片，在一個私密的、不受評判的環境下，試圖達成勃起，以證明自己仍有能力。

「羞恥感」的惡性循環 恐為重病警訊

康諾利深入解釋，男性與其陰莖的關係極為複雜。一旦無法如預期般「運作」，他們會經歷巨大的羞恥與焦慮。而這種焦慮，會在下一次嘗試性愛時，形成「自我應驗的預言」，導致再次的失敗。在持續的失敗後，無論伴侶多麼有耐心與理解，男性都可能會為了逃避再次面對失敗的痛苦，而完全從性愛中退縮。更重要的是，專家警告，反覆的勃起失敗，可能是嚴重醫療狀況（如心血管疾病）的警訊，必須尋求專業醫師進行調查。

尋求專業協助 勃起障礙可被治療

康諾利強調，勃起功能障礙是可以治療的，關鍵在於找出根本原因。她建議該名婦女，應嘗試說服丈夫尋求專業諮詢。而對於伴侶而言，在面對這種情況時，最重要的不是自我懷疑，而是給予支持與理解。任何強迫性的思想或行為，無論其表現為何，都與焦慮及其他心理問題有關，丈夫可能需要專業治療，而妻子也同樣需要支持系統的協助。

