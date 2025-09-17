自由電子報
晴時多雲

健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

醫藉陰道雷射儀 改善年長婦女漏尿困擾

2025/09/17 10:08

陰道雷射儀器，由婦產科主任郭成興（左）、醫師古妃君進行治療。（東基提供）

陰道雷射儀器，由婦產科主任郭成興（左）、醫師古妃君進行治療。（東基提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕54歲以上女性每4人就有1人受漏尿困擾，台東基督教醫院（東基）引進陰道雷射儀器，東基表示，有5旬患者自費治療第一次就明顯改善且無不適感。東基婦產科主任郭成興醫師表示，這項治療不需打麻藥，每次治療時間短，幾乎沒有副作用，女性漏尿、尿失禁問題及早治療是可以妥善治療與控制的。

根據衛生福利部國民健康署調查，40至59歲女性中8.3％在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時出現漏尿情形。然而54歲以上女性平均每4人中就有1位受漏尿困擾，65歲以上比例更達1/3。

郭成興說明，不少女性產後，或隨著年齡增長，會有漏尿、陰道鬆弛或乾澀等問題，以往只能鼓勵產後的女性朋友多做訓練骨盆底肌肉的「凱格爾運動」改善。臨床上也看到有年長者因年輕時生育眾多，不好意思反應有這類問題，年紀漸長，情況越趨嚴重，出現子宮或膀胱下垂、膀胱膨出等問題，必須透過手術治療方能改善。心疼年長婦女之外，深刻感受到若能及早治療漏尿問題，就不必進展到手術治療。

　郭指出，隨著醫療儀器的進步，近年來研發出的陰道雷射，其原理是透過特定的雷射能量汰換老廢組織，激發膠原蛋白的增生與組織重組。這項儀器發展迄今已相當純熟，有助改善漏尿之外，對於陰道乾澀、緊實，以及恢復弱酸的環境，減少反覆發炎等亦有很好的效果。

有患者表示，治療時只感覺到溫熱的探頭在陰道口轉了360度，再一個90度的擴增治療，過程中沒有任何不舒適的感覺，比做子宮頸抹片還輕鬆。回家後就不必再用護墊防護，漏尿問題幾乎消失。

