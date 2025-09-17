多元復建治療 思覺失調患者展現自主生活

20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，病情反覆，在部立新營醫院慢性病房接受系統性治療後，逐步展現獨立生活能力。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，病情反覆，在部立新營醫院慢性病房接受系統性治療後，透過長效針劑穩定病情，精神科團隊協助建立規律生活作息，每天固定時間起居與用餐，改善個人衛生習慣。

衛生福利部新營醫院身心科主任許博彥表示，A小姐多次住院治療，雖症狀有所改善，但出院後多缺乏服藥及回診配合，導致精神狀況波動大，且生活作息混亂，個人衛生欠佳，家人深感焦慮與無助。

在新營醫院慢性病房接受系統性治療，職能治療師安排A小姐參與院區內的簡易打掃工作，鍛鍊體力並評估工作能力，團隊更推動社區適應活動，協助逐步恢復社交生活。

20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，職能治療師安排A小姐參與院區內活動，協助逐步恢復社交生活。（新營醫院提供）

精神症狀明顯好轉，A小姐順利出院後持續參與日間照護中心的各項復健活動，包含代工工作訓練、讀報分享、書法與繪畫課程，積極展現學習意願與工作能力。不僅準時出席各項活動，工作效率更名列前茅，展現逐步獨立自主的生活狀態，期望未來能重返職場、自立生活。

許博彥指出，思覺失調症屬慢性精神疾病，除了典型的幻聽、妄想等正性症狀外，負性症狀如人際退縮、動機缺乏及認知功能下降亦深刻影響患者生活。急性期的藥物治療能有效控制正性症狀，但功能復健則是一條長遠的康復之路。

