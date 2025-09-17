自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

多元復建治療 思覺失調患者展現自主生活

2025/09/17 09:45

20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，病情反覆，在部立新營醫院慢性病房接受系統性治療後，逐步展現獨立生活能力。（新營醫院提供）

20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，病情反覆，在部立新營醫院慢性病房接受系統性治療後，逐步展現獨立生活能力。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，病情反覆，在部立新營醫院慢性病房接受系統性治療後，透過長效針劑穩定病情，精神科團隊協助建立規律生活作息，每天固定時間起居與用餐，改善個人衛生習慣。

衛生福利部新營醫院身心科主任許博彥表示，A小姐多次住院治療，雖症狀有所改善，但出院後多缺乏服藥及回診配合，導致精神狀況波動大，且生活作息混亂，個人衛生欠佳，家人深感焦慮與無助。

在新營醫院慢性病房接受系統性治療，職能治療師安排A小姐參與院區內的簡易打掃工作，鍛鍊體力並評估工作能力，團隊更推動社區適應活動，協助逐步恢復社交生活。

20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，職能治療師安排A小姐參與院區內活動，協助逐步恢復社交生活。（新營醫院提供）

20多歲A小姐學生時期罹患思覺失調症，職能治療師安排A小姐參與院區內活動，協助逐步恢復社交生活。（新營醫院提供）

精神症狀明顯好轉，A小姐順利出院後持續參與日間照護中心的各項復健活動，包含代工工作訓練、讀報分享、書法與繪畫課程，積極展現學習意願與工作能力。不僅準時出席各項活動，工作效率更名列前茅，展現逐步獨立自主的生活狀態，期望未來能重返職場、自立生活。

許博彥指出，思覺失調症屬慢性精神疾病，除了典型的幻聽、妄想等正性症狀外，負性症狀如人際退縮、動機缺乏及認知功能下降亦深刻影響患者生活。急性期的藥物治療能有效控制正性症狀，但功能復健則是一條長遠的康復之路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中