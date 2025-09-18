自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》不吃早餐、愛吃宵夜 醫：當心骨頭易碎

2025/09/18 06:36

不吃早餐、愛吃宵夜。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，骨折風險加劇；圖為情境照。（圖取自freepik）

不吃早餐、愛吃宵夜。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，骨折風險加劇；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不吃早餐、太晚吃晚餐、太危險了！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，在日本一項超92.7萬人的超大型研究，追蹤2.6年，發現跳過吃早餐者，骨折風險增加18%；晚餐吃太晚者，骨折風險增8%（包含脊椎與髖部等重大骨折）。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，為何「錯的吃飯時間」會增加骨折風險？因為不吃早餐的人，鈣、維生素D攝取不足，長期導致骨質疏鬆、骨修復變差。

晚餐太晚吃，會干擾睡眠、升高壓力荷爾蒙（皮質醇），增加氧化壓力使得骨頭分解加快。也就是骨骼就像「沒時間休息的工地」，長期耗損卻無法好好修補。

睡不好、菸抽過多、BMI偏高、運動不足的人，黃軒說都是危險族群，因為睡不好，骨頭修復打折扣。抽太多菸，尼古丁加速骨質流失。至於肥胖的人有著體重壓力及代謝風險。不愛運動的人，骨密度一定會下降。

黃軒強調，骨質疏鬆不是只有「老年人」的問題，養成「規律三餐、避免太晚吃」的習慣。所以吃宵夜、不吃早餐，已經不是怕胖，是怕骨頭斷了。

