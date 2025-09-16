健康網》勞勃瑞福拒醫美 「就是要慢慢變老」

89歲的勞勃瑞福一生拒醫美，他生前一直說：「我就是我」。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕國際巨星勞勃瑞福日前在睡夢中辭世，享壽89歲。他在生前崇尚自然，絕不做醫美，在演藝圈是極罕見。他曾說：「學著欣賞老去的好」。

在社群Threads上，不少人上來爆料醫美後遺症：「年輕時打入的填充物，隨著時間有可能位移、鈣化、變硬等，導致臉部線條看起來不順、顯老」、「除皺針打多了，出現動力性肌肉不協調，皺紋也加深了」、「打了高顱頂的，後面出現脫髮問題的」。「醫美真的不要亂做，後遺症好多，而且每種填充物都貴的嚇人，他們的藥成本真的不貴，但一旦到消費者手中，消費者只能被當肥羊宰」。

還有一位在醫美診所上班人爆料：「很多人以為幫你施打玻尿酸、肉毒的醫生都是皮膚科醫師，但其實很多都不是，什麼家醫科、婦產科、甚至牙醫師只要有去上過原廠的課程、拿到認證就可以幫客人施打了」。

醫美圈水很深！勞勃瑞福曾說：「改變是不可避免的，你可以去抵抗它」，他也對好萊塢崇尚醫美手術，直接評論：「我就是我，我不會跟隨好萊塢流行，試著透過拉皮返老還童」。

66歲的勞勃瑞福，在2002年在第74屆奧斯卡頒獎典上接受奧斯卡榮譽獎。（路透社）

當時有媒體問勞勃瑞福，有天皮鬆肉垮，不再帥氣了呢？勞勃說自己一點也不在乎，反倒認為歲月讓他變得更有性格。對於醫美，他並不贊同：「大家都覺得自己可以青春永駐，但有些從比佛利山莊走出來的人長得都一樣。拉皮、割肉、除皺，對某些人來說已經變成了一種病態的執著」。

