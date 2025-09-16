自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》勞勃瑞福拒醫美 「就是要慢慢變老」

2025/09/16 21:24

89歲的勞勃瑞福一生拒醫美，他生前一直說：「我就是我」。（法新社）

89歲的勞勃瑞福一生拒醫美，他生前一直說：「我就是我」。（法新社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國際巨星勞勃瑞福日前在睡夢中辭世，享壽89歲。他在生前崇尚自然，絕不做醫美，在演藝圈是極罕見。他曾說：「學著欣賞老去的好」。

在社群Threads上，不少人上來爆料醫美後遺症：「年輕時打入的填充物，隨著時間有可能位移、鈣化、變硬等，導致臉部線條看起來不順、顯老」、「除皺針打多了，出現動力性肌肉不協調，皺紋也加深了」、「打了高顱頂的，後面出現脫髮問題的」。「醫美真的不要亂做，後遺症好多，而且每種填充物都貴的嚇人，他們的藥成本真的不貴，但一旦到消費者手中，消費者只能被當肥羊宰」。

還有一位在醫美診所上班人爆料：「很多人以為幫你施打玻尿酸、肉毒的醫生都是皮膚科醫師，但其實很多都不是，什麼家醫科、婦產科、甚至牙醫師只要有去上過原廠的課程、拿到認證就可以幫客人施打了」。

醫美圈水很深！勞勃瑞福曾說：「改變是不可避免的，你可以去抵抗它」，他也對好萊塢崇尚醫美手術，直接評論：「我就是我，我不會跟隨好萊塢流行，試著透過拉皮返老還童」。

66歲的勞勃瑞福，在2002年在第74屆奧斯卡頒獎典上接受奧斯卡榮譽獎。（路透社）

66歲的勞勃瑞福，在2002年在第74屆奧斯卡頒獎典上接受奧斯卡榮譽獎。（路透社）

當時有媒體問勞勃瑞福，有天皮鬆肉垮，不再帥氣了呢？勞勃說自己一點也不在乎，反倒認為歲月讓他變得更有性格。對於醫美，他並不贊同：「大家都覺得自己可以青春永駐，但有些從比佛利山莊走出來的人長得都一樣。拉皮、割肉、除皺，對某些人來說已經變成了一種病態的執著」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中