藍委質疑韌性特別預算宣導費過高 衛福部揭4大用途

〔記者林志怡／台北報導〕立法院即將審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，但國民黨立委吳宗憲質疑，媒體政策及業務宣導經費達到近億元，質疑宣傳費用過高，對此衛福部表示，相關預算用於因應超高齡化社會到來，確保長者清楚了解自身權益等，希望朝野立委能夠給予支持。

衛福部說明，隨著我國邁入超高齡社會，獨居長者已突破70萬人，面對人口結構的重大轉變，強化社會安全網刻不容緩，「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中，衛福部所編列的宣導費是為了安心在地老化所需要的政策宣傳經費。

此外，衛福部表示，這筆辦理獨居老人關懷服務推廣3,253萬元宣導經費（約占總經費 0.5%），主要是用於以電視、廣播、網路及社群平台等多元管道方式，再依照各縣市的實際狀況，因地制宜進行關懷訪視、緊急救援、送餐服務等宣傳，擴及資訊的觸及率，讓每位長者「看得到、聽得到、用得到」。

衛福部也提到，獨居老人涵蓋不同的背景、地區，可能因為經濟條件、視力或聽力退化、行動不便，以及數位落差等各種因素，造成每個人接收資訊的方式不一，單一媒介宣傳力道恐不足，必須擴大宣導管道，以確保長者清楚了解自身權益。

另衛福部指出，依法編列的政策宣傳預算，將會全數用於宣傳支持協助弱勢長者充分了解社區支援網絡與各種支持性資源，知道如何求助、參與服務，並建立信任、降低受騙，營造在地老化的友善社會。

因此，衛福部呼籲，相關政策宣傳經費，是支持長者能夠安心在地老化之必要編列，相關廣宣預算執行情形，皆會按季公開資訊，也會依法公開招標及執行，希望朝野立委能夠給予支持。

