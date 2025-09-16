自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

外科醫師臨床聖經 華盛頓外科學手冊第9版中譯版發表

2025/09/16 21:17

外科醫師臨床聖經 華盛頓外科學手冊第9版中譯版發表

台灣外科醫學會理事長、國防部軍醫局長蔡建松認為，《華盛頓外科學》中譯版是友善職場、教育環境改善的一小部分。
（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕《華盛頓外科學手冊》是國際間外科領域的重要參考書籍，內容涵蓋基礎外科原則、各系統外科疾病診斷與治療、手術技巧、臨床決策等完整知識體系，三軍總醫院團隊歷時1年多，完成全書中文翻譯，希望方便更多國內醫學生、住院醫師、外科專科醫師與相關醫事人員吸收最新且權威的外科知識。

台灣外科醫學會理事長、國防部軍醫局長蔡建松表示，《華盛頓外科學》的每一版會持續更新最新外科知識，第9版新增生物統計學、研究設計、血管腔內治療與其他新治療技術相關內容。

蔡建松提到，手冊內容多達近1000頁，翻譯的過程中不只要忠於原著，還要符合台灣臨床習慣，兼顧國際觀與在地化，從發動翻譯到完成所有內容校對，前後歷時整整2年，最後才由三總的60多位同仁共同完成。

對於翻譯過程中最大困難，蔡建松指出，每個成員翻譯的速度跟習慣用語不一樣，需要校稿人員一一比對確認，並統一專有名詞的用法，然後再加強、再補強、再校正，花費相當多時間。

蔡建松說，傳承經驗對於外科來說非常重要，近年來外科缺人的情況已經逐步改善，衛福部的政策、各家醫療院所都在努力營造友善的職場環境，《華盛頓外科學手冊》的翻譯也是希望讓PGY、護理人員、住院醫師能迅速得到重要內容，縮短學習曲線，是友善職場、教育環境改善的一小部分。

此外，蔡建松提到，想啟發（inspire）年輕醫學生對於外科的興趣，關鍵在於師長們如何營造出好的醫療教育環境，讓學生親眼看到外科系統的健全發展與高水平專業，並對環境產生好感與認同，真正觸動到年輕人的心，他們自然想走進這個領域。

