健康網》硬不起來不是你不行！ 醫破解「5大迷思」

勃起困難不只是壓力大，更可能與血管、神經、荷爾蒙或慢性病有關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性曾遇過「不夠硬、撐不久」的尷尬狀況，但卻選擇默默忍耐，甚至懷疑自己是不是老了。其實，這可能是勃起功能障礙（ED）的警訊！好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文分享，研究顯示40-70歲男性中，有一半以上都曾有此經驗，但多數人礙於面子不敢就醫，反而拖延治療。

戴定恩提醒，勃起困難不只是壓力大，更可能與血管、神經、荷爾蒙或慢性病有關，如糖尿病、高血壓、心臟病、睪固酮不足等，都會讓血液難以順利進入陰莖。換句話說，「不是心病，而是身體在求救！」

醫師破解5大迷思

1. 只是壓力太大？錯！

很多人以為硬不起來就是心理壓力，其實血管、神經、荷爾蒙、用藥習慣都有可能影響勃起。像是糖尿病、高血壓、心臟病、睪固酮過低，都可能導致血流無法順利進入陰莖，勃起自然大打折扣。不是心病，而是身體在求救！早點檢查，早點恢復功能。

2. 靠補品就能救？錯！

市面上很多號稱「壯陽神藥」或偏方，其實沒有經過科學驗證，甚至可能影響肝腎功能或與你正在吃的藥產生交互作用。真正有效的治療包括：口服藥（PDE5 抑制劑）、陰莖震波治療、荷爾蒙補充，甚至手術。重點是「找對問題、對症下藥」，才能安全又有效。

目前有效治療包括口服藥、陰莖震波、荷爾蒙補充，甚至手術，只要對症下藥，絕大多數男性都能重拾自信；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

3. 吃藥會依賴？錯！

「吃一次就要靠一輩子？」這個迷思讓很多人抗拒治療。事實上，有些人只是暫時性勃起困難，短期用藥搭配生活調整，就能恢復狀況。藥不是拿來依賴，而是幫助你重新找回節奏的助力。別把治療當成標籤，而是當成回歸性生活的門票！

4. 只是性生活問題？錯！

勃起功能障礙可能是「身體系統性疾病」的第一個警訊！若你近期出現勃起困難，也應留意血壓、血糖、膽固醇等指數，是否早就悄悄亮紅燈。別輕忽，搞懂根本原因，才能一次解決性、身體與心理的三重壓力！

目前有效治療包括口服藥、陰莖震波、荷爾蒙補充，甚至手術，只要對症下藥，絕大多數男性都能重拾自信。戴定恩強調，勃起功能障礙不是「不行」，而是提醒你該被好好照顧。只要勇於面對、及早就醫，就能不僅改善性生活，也能守護整體健康，重新找回自信與親密關係。

