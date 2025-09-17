自由電子報
健康網》空污傷臉蛋！PM2.5帶來「空污痘」 醫談解方

2025/09/17 10:19

空氣污染不僅影響肺部，也影響皮膚。（圖取自freepik）

空氣污染不僅影響肺部，也影響皮膚。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕空氣污染對健康的影響已經成為公眾關心的話題。大家多知道PM2.5可能導致心臟病、呼吸道疾病時，臉上的肌膚也可能受影響。

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜指出，雖然主流研究認為空氣污染主要影響皮膚表層，同時破壞皮膚屏障，但是肌膚監測發現，機車騎士臉上的空污顆粒經常與毛孔代謝區域高度重疊；這些肉眼看不見的PM2.5、PM10超細微粒是否會深入皮膚深層，仍需進一步研究確認。

空氣污染怎麼讓皮膚「發炎」？

過去人們常以為青春痘是荷爾蒙失調所致，但多項研究已經確認環境因素是重要關鍵。文獻顯示長期暴露在PM2.5、PM10、二氧化氮（NO₂）和揮發性有機物（VOCs）等污染物下，青春痘發生和惡化的機率明顯增加，主要原因包括：

●產生活性氧與發炎反應：空污微粒進入皮膚後，會讓皮膚細胞產生大量活性氧（ROS），繼而誘發發炎反應，使皮膚紅腫、發熱、疼痛，痘痘及敏感症狀加劇。

●破壞皮膚保護膜：皮表有一層由角質細胞和油脂組成的天然保護膜，可抵禦外來刺激。但空污會堵塞毛孔，破壞這層保護膜，使皮膚變得脆弱敏感，更容易長痘。

●擾亂皮膚微生態平衡：皮膚表面棲息著數以兆計的微生物，形成平衡微環境。空氣污染可能打破這種平衡，促使與青春痘相關的細菌增多，導致發炎情況加重。這種破壞影響的不只是青少年，長期生活在污染嚴重地區的成年人也容易罹患毛囊炎等皮膚問題。

痘痘也可能傷害情緒

痘痘帶來的困擾不僅是外表問題，對心理健康也有顯著影響。自2010年起，多項調查發現高達80%的青少年因長痘痘而感到焦慮、憂鬱，甚至影響自信心，身心壓力程度不亞於氣喘或癲癇等慢性疾病。特別是社群媒體普及帶來的「容貌焦慮」，青少年過度在意而開始避開社交，從而出現心理疾患。

更棘手的是，心理與皮膚狀態互相影響，形成惡性循環：壓力使痘痘加劇，痘痘又讓焦慮和憂鬱加重。宋奉宜提醒，治療青春痘不僅要照顧皮膚，心理健康同樣重要，才能真正幫助青少年走出困境。

科學護膚 告別空污痘痘

想有效對抗空污造成的痘痘，關鍵在於「保護」與「修復」。空污刺激的痘痘通常發炎反應強烈，伴隨敏感、泛紅、皮膚屏障受損及色素沉澱等問題。宋奉宜建議：

●溫和清潔與物理防護：使用溫和潔膚品並且避免過度清潔，以免損傷皮膚保護膜。空氣品質不佳時盡量減少外出，同時佩戴口罩、帽子等防護裝備，降低污染物與皮膚的直接接觸。

●加強修復與抗氧化：選擇含有維生素C、維生素E及神經醯胺等抗氧化成分的保養品，幫助強化皮膚保護層，改善乾燥敏感，減少損傷，降低發炎和色素沉澱風險。

●持續監測，精準護理：每個人的膚質不同，皮膚對成分和劑量的吸收及代謝也會有所差異。透過肌膚監測追蹤比對膚況，就能真正了解上述抗氧化成分對皮膚的效果，避開錯用配方或過量使用導致的傷害。

