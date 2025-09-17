限制級
健康網》身體出現「麻痠脹痛疲」恐是氣血失衡在敲警鐘
〔健康頻道／綜合報導〕很多人把身體的不適當成習慣，覺得忍一忍就好，但中醫提醒，這些小症狀其實可能是臟腑失衡的警訊，千萬不能忽視！合佗中醫診所醫師在臉書專頁指出，當身體出現「麻、痠、脹、痛、疲」5大徵兆時，往往代表氣血、肝氣或臟腑功能出問題，必須及早調整。
5 大身體警訊別忽視
●麻：區域麻痹，與氣血運行不暢有關。
●痠：痠或痠痛，常見於氣血不足。
●脹：身體脹感，通常與氣滯、肝氣鬱結有關。
●痛：疼痛多因氣血不暢、氣滯血瘀或寒濕侵襲。
●疲：精神體力都虛弱，常與臟腑失調、氣血不足或壓力過大相關。
中醫師提醒，這些不適如果頻繁出現，代表身體正在發出「求救訊號」，千萬不要忽略或只靠止痛、提神來應付。平時應注重飲食均衡、適度運動與情緒調適，必要時也要尋求專業協助，才能讓氣血運行順暢、身體恢復健康。
