自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》老是跟別人比較？ 心理師授斷開負面反應做法

2025/09/19 20:03

專家提醒，「比較心」會讓人陷入在意別人眼光的泥沼，可選擇不去回應負面想法，不妨將注意力集中在能給你成就感的事情上；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，「比較心」會讓人陷入在意別人眼光的泥沼，可選擇不去回應負面想法，不妨將注意力集中在能給你成就感的事情上；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人看到朋友的社群媒體貼出美食，或是美麗的旅遊景點，總是會開始懷疑自己，為什麼生活總是不如別人精采？專家提醒，「比較心」會讓人陷入在意別人眼光的泥沼，讓你倍感無力和沮喪。可以選擇不去回應負面想法和感受，不妨將注意力集中在能給你成就感的事情上。

比較心作祟讓人無限自責與內耗？暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文指出，「比較心」會讓人陷入在意別人眼光的泥沼，吞噬著你，讓你倍感無力和沮喪。因為眼前有完美框架擺在那裡，諸如，有前景的科系、加薪升職、買車買房等。

他說，當自己比不上別人時，心裡會產生「羞愧感」，那種感覺會讓人腦中一片空白、沒有自信，停留在遺憾、自責的狀態，甚至拖住你前進，陷入無限的內耗。萬一比較心與羞愧感結合，就會更加退縮，更難跨出去。所以我們必須試著斷開「比較心」一產生，便帶來「羞恥感」的這種連鎖反應。

破除比較心和羞愧感的連結

朴世光認為，要破除比較心和羞愧感的連結，就要先覺察自己受到「比較」眼光的影響，當下你覺察到比較的想法時，試著停止去貶低自己，反而要好奇地看著那些比較、指責的想法說：「喔，『比較』出現了，你今天又想責備我什麼呢？」站遠一點的心態觀望它，看看它今天會使出什麼把戲。記得不要對號入座，請有距離地觀看那些你自己控訴自己的話。

朴世光強調，你可以選擇不去回應那些自然而然就生成的負面想法和感受，而是 將注意力集中在能給你成就感的事情上，例如，整理家中雜亂的角落、拼拼圖、畫畫或完成擅長的工作。專注於這些活動，同時留意你所完成的部分，並對自己進行肯定，成就感會取代羞愧感。隨著練習的積累，它們最終會減少到不再干擾你。

朴世光建議，就長遠的解決方法來看，要停止比較，很重要的就 發掘自己的能力和興趣，勇敢地跨出舒適圈，往適合自己的領域邁進，找到對自己的認同。

朴世光總結，雖然羞愧感往往較難消失，並且會反覆出現，但透過不斷的練習和成功經驗，你會發現差愧感不再那麼可怕。在練習新的方法時，內心可能同時會有強烈的不安感，你只需要允許不安感的存在，但仍然專注去做現在正要做的事就好了。「不安感」就會慢慢地煙消雲散。

健康網》老是跟別人比較？ 心理師授斷開負面反應做法

諮商心理師朴世光。（朴世光提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中