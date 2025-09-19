健康網》老是跟別人比較？ 心理師授斷開負面反應做法

專家提醒，「比較心」會讓人陷入在意別人眼光的泥沼，可選擇不去回應負面想法，不妨將注意力集中在能給你成就感的事情上；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人看到朋友的社群媒體貼出美食，或是美麗的旅遊景點，總是會開始懷疑自己，為什麼生活總是不如別人精采？專家提醒，「比較心」會讓人陷入在意別人眼光的泥沼，讓你倍感無力和沮喪。可以選擇不去回應負面想法和感受，不妨將注意力集中在能給你成就感的事情上。

比較心作祟讓人無限自責與內耗？暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文指出，「比較心」會讓人陷入在意別人眼光的泥沼，吞噬著你，讓你倍感無力和沮喪。因為眼前有完美框架擺在那裡，諸如，有前景的科系、加薪升職、買車買房等。

他說，當自己比不上別人時，心裡會產生「羞愧感」，那種感覺會讓人腦中一片空白、沒有自信，停留在遺憾、自責的狀態，甚至拖住你前進，陷入無限的內耗。萬一比較心與羞愧感結合，就會更加退縮，更難跨出去。所以我們必須試著斷開「比較心」一產生，便帶來「羞恥感」的這種連鎖反應。

破除比較心和羞愧感的連結

朴世光認為，要破除比較心和羞愧感的連結，就要先覺察自己受到「比較」眼光的影響，當下你覺察到比較的想法時，試著停止去貶低自己，反而要好奇地看著那些比較、指責的想法說：「喔，『比較』出現了，你今天又想責備我什麼呢？」站遠一點的心態觀望它，看看它今天會使出什麼把戲。記得不要對號入座，請有距離地觀看那些你自己控訴自己的話。

朴世光強調，你可以選擇不去回應那些自然而然就生成的負面想法和感受，而是 將注意力集中在能給你成就感的事情上，例如，整理家中雜亂的角落、拼拼圖、畫畫或完成擅長的工作。專注於這些活動，同時留意你所完成的部分，並對自己進行肯定，成就感會取代羞愧感。隨著練習的積累，它們最終會減少到不再干擾你。

朴世光建議，就長遠的解決方法來看，要停止比較，很重要的就 發掘自己的能力和興趣，勇敢地跨出舒適圈，往適合自己的領域邁進，找到對自己的認同。

朴世光總結，雖然羞愧感往往較難消失，並且會反覆出現，但透過不斷的練習和成功經驗，你會發現差愧感不再那麼可怕。在練習新的方法時，內心可能同時會有強烈的不安感，你只需要允許不安感的存在，但仍然專注去做現在正要做的事就好了。「不安感」就會慢慢地煙消雲散。

