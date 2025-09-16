澎湖早療單次補助 議員批400元太低了

民進黨籍澎湖縣議員在議會臨時會質詢，檢討現行早療補助政策；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對「澎湖縣發展遲緩兒童早期療育費用補助要點」中「每人每日同一療育類別單次最高補助400元」之規定，民進黨籍澎湖縣議員蘇育德今（16）日在縣議會臨時會中提出質疑，認為該條文不符實際需求，建議澎湖縣政府衛生局研議修正，以提升補助效益。

衛生局：明年可望更健全

衛生局長陳淑娟表示，補助要點在2013年制訂，實施10餘年了，今年8月1日起7-15歲由教育處負責，明年1月1日將與社會處分工，會將中央補助款重新分配執行，並堅持醫生動、病人不動，由台灣支援更多早療醫生，協助澎湖早療制度健全化。

蘇育德指出，目前澎湖縣針對早療費用的補助標準，雖與多數縣市相仿，規定中低收入戶每名每月最高補助6000元，非中低收入戶每名每月最高補助4000元，但單次療育僅補助400元，與實際療程費用落差甚大。他說目前診所普遍僅能安排每次1項療育，時間約1小時，費用約2000至2500元，補助僅400元，對家長而言是杯水車薪。

蘇育德進一步說明，因個案眾多與治療師安排限制，許多孩子僅能每2週接受1次療育，甚至需候補排程，療程進度受限，補助金額亦難以發揮實質效益。他形容現行制度為「看的到吃不到」，呼籲衛生局正視家長的實際困境。

蘇育德強調，早期療育是一條漫長且艱辛的路，家庭所需承擔的經濟壓力不容忽視。他舉台北市與桃園市為例，指出其補助制度僅設每月上限，未限制單次補助金額，讓有早療需求的家庭能更靈活運用資源。

最後，蘇議員建議澎湖縣衛生局在不變動每月補助上限的前提下，不限制單次補助金額，以更貼近實際療育費用，減輕家長負擔，讓早療政策真正落實於需要的家庭。

