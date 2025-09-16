自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

澎湖早療單次補助 議員批400元太低了

2025/09/16 18:59

民進黨籍澎湖縣議員在議會臨時會質詢，檢討現行早療補助政策；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

民進黨籍澎湖縣議員在議會臨時會質詢，檢討現行早療補助政策；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對「澎湖縣發展遲緩兒童早期療育費用補助要點」中「每人每日同一療育類別單次最高補助400元」之規定，民進黨籍澎湖縣議員蘇育德今（16）日在縣議會臨時會中提出質疑，認為該條文不符實際需求，建議澎湖縣政府衛生局研議修正，以提升補助效益。

衛生局：明年可望更健全

衛生局長陳淑娟表示，補助要點在2013年制訂，實施10餘年了，今年8月1日起7-15歲由教育處負責，明年1月1日將與社會處分工，會將中央補助款重新分配執行，並堅持醫生動、病人不動，由台灣支援更多早療醫生，協助澎湖早療制度健全化。

蘇育德指出，目前澎湖縣針對早療費用的補助標準，雖與多數縣市相仿，規定中低收入戶每名每月最高補助6000元，非中低收入戶每名每月最高補助4000元，但單次療育僅補助400元，與實際療程費用落差甚大。他說目前診所普遍僅能安排每次1項療育，時間約1小時，費用約2000至2500元，補助僅400元，對家長而言是杯水車薪。

民進黨籍澎湖縣議員蘇育德在議會臨時會，質詢檢討現行早療補助政策。（記者劉禹慶攝）

民進黨籍澎湖縣議員蘇育德在議會臨時會，質詢檢討現行早療補助政策。（記者劉禹慶攝）

蘇育德進一步說明，因個案眾多與治療師安排限制，許多孩子僅能每2週接受1次療育，甚至需候補排程，療程進度受限，補助金額亦難以發揮實質效益。他形容現行制度為「看的到吃不到」，呼籲衛生局正視家長的實際困境。

蘇育德強調，早期療育是一條漫長且艱辛的路，家庭所需承擔的經濟壓力不容忽視。他舉台北市與桃園市為例，指出其補助制度僅設每月上限，未限制單次補助金額，讓有早療需求的家庭能更靈活運用資源。

最後，蘇議員建議澎湖縣衛生局在不變動每月補助上限的前提下，不限制單次補助金額，以更貼近實際療育費用，減輕家長負擔，讓早療政策真正落實於需要的家庭。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中