健康網》愛吃泡麵、零食？ 超加工食品恐害脾胃虛弱

愛喝含糖飲料，恐造成情緒起伏大、經期不順；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕超加工食品方便又美味，但長期吃下來，身體其實在「默默抗議」！翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」發文提醒，從中醫角度來看，過度依賴超加工食品，會讓脾胃、肝氣逐漸失衡，出現疲倦、腸胃不適，甚至影響情緒與經期。

超加工食品對身體的3大隱藏傷害

1. 脾胃功能變弱 濕氣偏重

長期吃零食、速食，容易出現：疲倦、食慾不振、腸胃脹氣。

2. 甜食過量 肝氣鬱結

愛喝含糖飲料、吃甜點，可能造成：情緒起伏大、經期不順。

3. 冰飲＋甜品 加重寒濕困脾

經常手搖冰飲、甜品不離手，恐導致：水腫、腹瀉、月經不調。

曾柏翰提醒，偶爾享用沒問題，但若把超加工食品當主食，身體就容易「卡卡」，小毛病一堆。建議日常還是多回歸原型食物，讓身體負擔少一點，代謝更順暢。

常吃泡麵等速食，容易疲倦、食慾不振、腸胃脹氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

