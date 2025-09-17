自由電子報
健康網》飲食清淡 防妊娠高血壓？醫：降風險不代表不發生

2025/09/17 08:07

不少孕婦憂心「子癇前症」與「妊娠高血壓」帶來的危害，（圖取自shutterstock）

不少孕婦憂心「子癇前症」與「妊娠高血壓」帶來的危害，（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「子癇前症」與「妊娠高血壓」向來是孕婦以及醫護們最憂心的狀況，孕婦自然希望能極力避免。但有方法降低發生的機率嗎？婦產科醫師蘇怡寧表示，近期收到部分網友詢問「清淡飲食」的效用，他認為，妊娠高血壓和子癇前症主要跟胎盤發育血管功能還有免疫反應有關，這些不是靠飲食就能完全控制的。

蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，清淡飲食確實可以降低血壓負擔減少風險，但不代表就不會發生妊娠高血壓或是子癇前症。妊娠高血壓和子癇前症的發生，主要跟胎盤發育血管功能還有免疫反應有關，這些不是靠飲食就能完全控制的。

蘇怡寧說明，一旦發生，根據目前的醫學共識，唯一的治療方式就是分娩。如果在很早的週數發生，「早產」就是不可避免的事情。所以在子癇前症的作戰，為什麼我們一直強調「預防勝於治療」，想辦法延緩重度子癇前症的發生。

那預防怎麼做呢？答案就是早期篩檢。蘇怡寧表示，子癇前症是一種孕期高血壓相關疾病，可能危及媽媽和寶寶的健康。研究發現，如果能在懷孕11到13週就找出高風險的孕婦，及早開始服用低劑量阿斯匹靈（通常每天80-150mg），可以有效降低發病風險。

誰屬於高風險？蘇怡寧表示，以下狀況的孕婦，需要特別注意：

●之前懷孕時得過子癇前症。

●有慢性高血壓、糖尿病、腎臟病、自體免疫疾病。

●多胞胎（雙胞胎以上）。

●35歲以上。

●體重過重。

●家族中有人得過。

●非白人族群（例如黑人、南亞裔）。

傳統的作法是只看這些危險因子，但早期子癇前症的偵測率只有大約4成。至於我們現在使用的子癇前症篩檢是屬於新式多變項模型（FMF模型），在11到13週檢查中結合了：媽媽的基本資料、平均血壓、超音波測量子宮動脈血流阻力、血液檢驗胎盤生長因子（PlGF）。這樣可以偵測到大約90%早發型子癇前症，相比傳統只用危險因子來預測，準確度已經大幅提高。

蘇怡寧表示，懷孕過程的持續監測，每次產檢都要量血壓，這是最重要的基本動作。我都建議最好所有孕婦自己每天都量血壓記錄一下。懷孕中期（19–24週）可再次評估風險並評估寶寶生長狀況。中間產檢當然還是會交給專業醫師來持續監控。後期（35–37週）再檢查一次，有助於決定最佳分娩時機降低晚發型子癇前症的風險。

蘇怡寧總結，進行早期子癇前症篩檢加上整個孕期定期量血壓與追蹤，能更早找出高風險孕婦並及時使用低劑量阿斯匹靈預防，這絕對比只靠看體質或是清淡飲食控制有用得多。

