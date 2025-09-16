健康網》男人更年期來襲！ 黑芝麻、枸杞穩住「Man Power」

要補腎固本，穩住男人底氣，飲食上可吃黑芝麻；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為更年期只屬於女性！不少男性邁入40、50歲後，開始感覺「不對勁」，出現體力下滑、腰痠膝軟、晚上睡不好，甚至血壓升高、性功能減弱，讓人懷疑是不是老化提早到來。對此，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，男性更年期不該硬撐，調養重點在於補腎、健脾、養心肺、疏肝安神，缺一不可。

1. 補腎固本：穩住男人底氣

腎是男性的根本，主藏精、生髓、養骨，腎虛會導致全身性衰退。

請繼續往下閱讀...

●飲食：黑芝麻、山藥、核桃、黑豆、牛肉。

●藥材：枸杞、杜仲、巴戟天、淫羊藿、山茱萸。

2. 健脾養胃：把氣血養出來

脾胃差，氣血不足，體力自然透支。

●飲食：山藥、蓮子、紅棗、小米、南瓜、薏仁。

●藥材：白朮、茯苓、陳皮、砂仁。

3. 心肺活血：顧循環、穩血壓

心主血脈、肺主氣，養好心肺能降低心血管風險。

●飲食：百合、銀耳、蓮子、山楂、決明子。

●運動：每週至少 3 次快走、慢跑或游泳。

4. 疏肝安神：情緒穩、睡得好

肝心不順會讓人煩躁、焦慮、睡眠不安。

●飲食：菊花、枸杞、百合、檸檬、薄荷。

●生活：多曬太陽、學會放鬆、穴位按摩（太衝、內關）。

周宗翰提醒，男性若總覺得「力不從心」、脾氣變差、睡不好，千萬別只怪壓力大或年紀到了，這可能就是男性更年期在敲門。唯有從體質調整，把腎、脾、心、肝養好，才能真正「穩住男人的底氣」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法