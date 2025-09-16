限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》男人更年期來襲！ 黑芝麻、枸杞穩住「Man Power」
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕別以為更年期只屬於女性！不少男性邁入40、50歲後，開始感覺「不對勁」，出現體力下滑、腰痠膝軟、晚上睡不好，甚至血壓升高、性功能減弱，讓人懷疑是不是老化提早到來。對此，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，男性更年期不該硬撐，調養重點在於補腎、健脾、養心肺、疏肝安神，缺一不可。
1. 補腎固本：穩住男人底氣
腎是男性的根本，主藏精、生髓、養骨，腎虛會導致全身性衰退。
請繼續往下閱讀...
●飲食：黑芝麻、山藥、核桃、黑豆、牛肉。
●藥材：枸杞、杜仲、巴戟天、淫羊藿、山茱萸。
2. 健脾養胃：把氣血養出來
脾胃差，氣血不足，體力自然透支。
●飲食：山藥、蓮子、紅棗、小米、南瓜、薏仁。
●藥材：白朮、茯苓、陳皮、砂仁。
3. 心肺活血：顧循環、穩血壓
心主血脈、肺主氣，養好心肺能降低心血管風險。
●飲食：百合、銀耳、蓮子、山楂、決明子。
●運動：每週至少 3 次快走、慢跑或游泳。
4. 疏肝安神：情緒穩、睡得好
肝心不順會讓人煩躁、焦慮、睡眠不安。
●飲食：菊花、枸杞、百合、檸檬、薄荷。
●生活：多曬太陽、學會放鬆、穴位按摩（太衝、內關）。
周宗翰提醒，男性若總覺得「力不從心」、脾氣變差、睡不好，千萬別只怪壓力大或年紀到了，這可能就是男性更年期在敲門。唯有從體質調整，把腎、脾、心、肝養好，才能真正「穩住男人的底氣」。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應