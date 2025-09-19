自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡別服藥 營養師：在對的時間喝CP值高

2025/09/19 06:32

營養師林雨薇說，一杯中杯美式咖啡所含咖啡因約200mg，一天2杯中杯美式就已達到成人每日建議上限；情境照。（圖取自freepik）

營養師林雨薇說，一杯中杯美式咖啡所含咖啡因約200mg，一天2杯中杯美式就已達到成人每日建議上限；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡不僅護心，也能護肝？營養師林雨薇於臉書專頁發文表示，每天適量喝咖啡，可為肝臟補充抗氧化力，尤其淺焙咖啡的綠原酸含量較高，保肝效益更佳。但也提醒若有服藥習慣，特別應留意與藥物的間隔時間，甚至應避免飲用。

選擇美式、濃縮咖啡助健康

林雨薇指出，雖然飲用咖啡有助保肝，飲用時，提醒以下3點仍須注意：

喝咖啡+甜食／洋芋片／炸物≠保健：這些「味蕾靈魂伴侶」可能增加肝臟脂肪量。

黑咖啡更健康：選擇美式、義式濃縮（不加奶精、糖）最佳，市售三合一、二合一咖啡雖便利，建議偶爾喝就好，因脂肪、糖含量特別多。

咖啡因攝取量須計算：除了咖啡之外，茶、能量飲（如紅牛、魔爪、保利達、蠻牛等）、可樂、巧克力等飲品或食品，均含有咖啡因，因此計算咖啡因攝取量須一併計算。

林雨薇說明，一杯中杯美式咖啡所含咖啡因約200mg，而成人每日建議上限為400mg。也就是說，一天2杯中杯美式就已達到此量。若當天還有喝可樂、吃巧克力，記得閱讀食品標示，詳查咖啡因含量，將咖啡或其他含咖啡因飲品減量，以免攝取超標。

林雨薇並提醒，若本身有服藥習慣，飲用咖啡與藥物間建議至少間隔1.5小時；若使用管制藥物，如鎮靜安眠藥物等，更應謹慎，必要時，甚至應避免飲用咖啡。

營養師林雨薇建議，選擇美式、義式濃縮最佳，三合一、二合一咖啡雖便利，建議偶爾喝就好；示意圖。（圖取自freepik）

營養師林雨薇建議，選擇美式、義式濃縮最佳，三合一、二合一咖啡雖便利，建議偶爾喝就好；示意圖。（圖取自freepik）

剛起床、中午後非最佳飲用時間

此外，林雨薇曾於臉書發文解析，任何時間喝咖啡，咖啡因都會透過刺激皮質醇、腺苷幫助提神。據國外研究，睡醒馬上喝，影響早晨皮脂醇濃度變化，過多咖啡因攝取，容易對腎上腺造成壓力。另，過高皮質醇分泌，對於體控族並非好事，也增加壓力肥的可能。至於下午或傍晚飲用，咖啡因若未完全代謝，則可能影響睡眠。

林雨薇表示，相對於上述較不建議飲用咖啡的時間，早上10-11點左右體內皮質醇濃度剛開始下降，此時補充咖啡，剛好可獲取咖啡因，藉以醒腦、提升專注力，可說是CP值高的咖啡飲用時刻。

