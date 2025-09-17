限制級
健康網》柿子配螃蟹中毒？ 軟柿「它」含量較低！
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「柿子不能和螃蟹一起吃，會中毒！」這句長輩們常掛在嘴邊的警語，真有其事嗎？對此，中醫師林本庭在臉書粉專解答，其實這是一個飲食迷思，柿子裡含有「單寧酸」，遇到富含蛋白質的食物（如螃蟹、雞蛋、豆類、乳製品等）時，容易在腸胃道形成結塊，可能造成消化不良、腹部不適，甚至腸絞痛，這並不是「毒性反應」，而是消化負擔過重所引起的現象。
那麼該怎麼避免？林本庭建議：
1. 避免空腹吃柿子，尤其是脆柿。
2. 選擇成熟度高的軟柿，單寧酸含量較低。
3. 注意攝取量，一次別吃太多。
4. 和蛋白質類食物錯開時間食用，就不會有腸胃困擾。
除了螃蟹，其他如海鮮、肉類、乳製品、豆製品，也會和單寧酸產生類似作用。且食物相剋圖也並非絕對。事實上，柿子營養價值相當高，富含維生素、礦物質、果膠和胡蘿蔔素，是秋天當令水果之一。但由於柿子屬寒性，建議先墊胃再食用，才能安心享受這份秋天甜美。
