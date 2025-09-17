自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》柿子配螃蟹中毒？ 軟柿「它」含量較低！

2025/09/17 08:26

柿子裡含有「單寧酸」，遇到富含蛋白質的食物（如螃蟹），容易在腸胃道形成結塊，可能造成消化不良。（圖取自林本廷臉書）

柿子裡含有「單寧酸」，遇到富含蛋白質的食物（如螃蟹），容易在腸胃道形成結塊，可能造成消化不良。（圖取自林本廷臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「柿子不能和螃蟹一起吃，會中毒！」這句長輩們常掛在嘴邊的警語，真有其事嗎？對此，中醫師林本庭在臉書粉專解答，其實這是一個飲食迷思，柿子裡含有「單寧酸」，遇到富含蛋白質的食物（如螃蟹、雞蛋、豆類、乳製品等）時，容易在腸胃道形成結塊，可能造成消化不良、腹部不適，甚至腸絞痛，這並不是「毒性反應」，而是消化負擔過重所引起的現象。

那麼該怎麼避免？林本庭建議：

1. 避免空腹吃柿子，尤其是脆柿。

2. 選擇成熟度高的軟柿，單寧酸含量較低。

3. 注意攝取量，一次別吃太多。

4. 和蛋白質類食物錯開時間食用，就不會有腸胃困擾。

除了螃蟹，其他如海鮮、肉類、乳製品、豆製品，也會和單寧酸產生類似作用。且食物相剋圖也並非絕對。事實上，柿子營養價值相當高，富含維生素、礦物質、果膠和胡蘿蔔素，是秋天當令水果之一。但由於柿子屬寒性，建議先墊胃再食用，才能安心享受這份秋天甜美。

可以選擇成熟度高的軟柿，單寧酸含量較低；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

可以選擇成熟度高的軟柿，單寧酸含量較低；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中