阿茲海默症研究新突破 TSPO有望提前預警

有研究發現TSPO（18kDa易位蛋白）可能是阿茲海默症早期預測指標。圖為阿茲海默症診斷圖。（路透）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕有研究發現TSPO（18kDa易位蛋白）可能是阿茲海默症早期預測指標，能讓人在出現阿茲海默症症狀前就將其偵測出，甚至徹底改變阿茲海默症的診斷與治療策略。

根據每日科技（Science Daily）報導，該研究發表在Acta神經病理學期刊（Acta Neuropathologica）上。美國佛州國際大學羅伯特．斯坦佩爾（Robert Stempel）公共衛生與社會工作學院院長、首席研究員吉拉特（Tomás R. Guilarte）與同事，應用先進成像技術追蹤家族性阿茲海默症基因工程小鼠模型中的TSPO活性。

隨後他們利用來自世界上最大的早發性家族性阿茲海默症患者群體（位於哥倫比亞安蒂奧基亞）成員捐贈的腦組織驗證結果。這些家族攜帶「paisa」突變，攜帶該基因變異的人，通常在30多歲或40多歲時出現症狀，並在50多歲時死亡。

研究人員發現，即使是還沒有明顯症狀的6週齡（約等於人類18至20歲）小鼠，其大腦海馬體中下托（subiculum）的TSPO已顯著升高，代表在阿茲海默症症狀出現前，大腦就有產生變化。

另外小膠質細胞是大腦中主要免疫細胞，而聚集在類澱粉斑塊（阿茲海默症特徵之一）周圍的小膠質細胞表現出最高TSPO水平。來自攜帶paisa突變的哥倫比亞患者的腦組織樣本也顯示出相同跡象。即使在晚期阿茲海默症中，類澱粉斑塊附近的小膠質細胞中TSPO水平也很高。

值得注意的是，雌性小鼠的TSPO水平較高，而這與現實世界的統計數據相符，世上有三分之二的阿茲海默症患者是女性。但研究團隊指出，TSPO上升只代表大腦「正在發炎或應對病變」，不一定是造成問題的源頭。

研究團隊聲稱，關於TSPO是導致大腦損傷還是保護大腦，阻斷或增強它是否可阻止疾病進展等問題，都還需要進一步確認。

研究團隊目前正在利用一種專門開發的、缺乏TSPO的阿茲海默症小鼠模型，進一步探討這些問題。他們也將研究範圍擴大到散發性、晚發型阿茲海默症病例，這類病例佔所有阿茲海默症病例的90%以上。

吉拉特實驗室的博士生兼第一作者佩雷斯（Daniel Martínez Pérez）說，只要順利釐清這些問題，就有助於在為時已晚之前制定出真正有幫助的阿茲海默症治療方法。

