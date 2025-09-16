自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》周興哲愛女熱痙攣還翻白眼 醫：5種處置保平安

2025/09/16 16:56

歌手周興哲透露愛女熱痙攣，他嚇傻了。亞東醫院表示，通常是無害的，在燒退後，小朋友又恢復了。（資料照）

歌手周興哲透露愛女熱痙攣，他嚇傻了。亞東醫院表示，通常是無害的，在燒退後，小朋友又恢復了。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歌手周興哲日前2歲的女兒因玫瑰疹發高燒，體溫飆到39度，出現熱痙攣還翻白眼，讓他嚇傻急call救護車。亞東醫院表示，熱痙攣是因高燒所引發的抽筋，通常是無害的，在燒退後，就能可以恢復到平時正常的活動力。

雖然周興哲已經有二寶了，但目睹愛女翻白眼、痛苦模樣，忍不住心疼落淚。根據亞東醫院衛教資料，熱痙攣好發在三個月到五歲大的兒童，常見於六個月到三歲大的幼兒，常在體溫升高到39℃時發生。痙攣時，小朋友可能會全身僵直或有反覆而規則的激烈動作，此時會失去意識，眼睛上吊、呆視或緊閉，可能會有牙關緊咬、唇色發黑發青、口吐白沫，或發出怪聲等等不尋常的表現。

亞東醫院表示，90%的熱痙攣病童，痙攣會在5分鐘內自動停止。單純熱痙攣的小朋友並不會因為熱痙攣而死亡，但有可能因家長的處理不當而遭遇不必要的危險。

緊急處置得宜 不會致命

●保護小孩避免身體受傷：
痙攣時小朋友可能會撞到堅硬或尖銳的物品而導致受傷，所以要儘量移除危險物品或在身體與堅硬物中間墊軟的衣服、棉被或枕頭，以避免身體受傷。絕對不要嘗試制止痙攣的產生，或用湯匙、手指強行將嘴巴扒開等對抗痙攣的動作，以免小朋友、大人受傷。

●側躺保護呼吸道，避免窒息及吸入性肺炎：
痙攣的時候，小朋友可能會暫停呼吸，唇色發白或發青；停止吞嚥動作，因此咽喉處會有很多口水，發出痰很多的聲音，甚至有口水從嘴角流出。最好的辦法是讓病童側躺，讓口水及嘔吐物能沿口角流出，讓舌頭倒向臉頰，確保呼吸道通暢。另外，如果病人口中有食物或嘔吐物，應維持側臥並清除口中食物或嘔吐物，避免吸入性肺炎。可以解開領口的扣子讓小朋友的呼吸更順暢。不要在嘴中塞任何東西，以免將舌頭往後推卡住呼吸道。

●打電話聯絡送醫：
如果超過15分鐘的痙攣，常常需要使用抗痙攣藥物才能停止，所以儘速將病童送往最近且可以處理兒童痙攣的醫療院所。儘量不要抱著小孩慌張的奔跑，以免造成嘔吐及進一步的併發症。

●可使用抗痙攣塞劑或退燒塞劑：
減輕小朋友的不適。抗痙攣塞劑可以在短時間內終止痙攣，而退燒塞劑雖不能終止痙攣的發作，但是可以降低發燒的體溫，同時配合減少衣物，以免體溫過高導致小朋友不舒服。

●小朋友完全清醒：可以試著讓小朋友喝一兩口水，沒有嗆到才可以吃東西。注意觀察小朋友的活動力，適量補充水分。

