自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

聲帶結節「燒聲」內視鏡導引聲帶注射術改善困擾

2025/09/16 17:02

高雄秀傳紀念醫院耳鼻喉科醫師陳志昊運用內視鏡導引聲帶注射手術，讓「聲帶結節」患者遠離燒聲困擾。（高秀醫院提供）

高雄秀傳紀念醫院耳鼻喉科醫師陳志昊運用內視鏡導引聲帶注射手術，讓「聲帶結節」患者遠離燒聲困擾。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名49歲婦女持續「燒聲」沙啞長達半年，求診高雄秀傳紀念醫院耳鼻喉科，醫師確診是「聲帶結節」所致，運用內視鏡導引聲帶注射手術，約15分鐘即讓婦人遠離燒聲困擾。

高秀醫院耳鼻喉科陳志昊醫師指出，導致聲音沙啞的「聲帶結節」，常見於長時間用聲或大聲喊叫的攤販、教師等職業，主因是「音聲誤用」（voice abuse），導致聲帶反覆摩擦，進而形成結節或息肉。

治療原則會先安排語言治療師進行「音聲復健」，透過正確發聲技巧，幫助病灶恢復；若復健效果不佳，之前治療方式則考慮使用需全身麻醉的「喉顯微手術」，讓長輩患者相對具有一定風險。

高秀醫院引進內視鏡導引聲帶注射手術，僅需局部麻醉，醫師透過內視鏡將細針精準送入聲帶病灶，注射類固醇以減緩局部發炎，整個過程約15分鐘，無須插管或全身麻醉，術後恢復更快。

陳志昊強調，內視鏡導引聲帶注射手術也適合治療老年患者，許多長者因聲帶萎縮，導致沙啞、嗆咳甚至增加吸入性肺炎風險，透過內視鏡導引注射，能有效改善聲帶閉合不全等問題，降低呼吸道併發症。

高秀醫院提醒民眾，若出現持續性沙啞超過2週，應及早就醫檢查，排除可能罹患「聲門癌」、「下咽癌」等惡性腫瘤疑慮，若是良性聲帶病灶，則可透過語音復健治療或內視鏡導引聲帶注射手術，皆能改善聲音品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中