健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》全台爆紅「脆皮奶油年糕」 私房食譜低卡減脂安心吃

2025/09/21 09:36

營養師孫語霙表示，改良版奶油年糕以燕麥粉取代一部分糯米粉，並將糖、油份量減半，每個熱量約140大卡。（圖取自孫語霙臉書）

營養師孫語霙表示，改良版奶油年糕以燕麥粉取代一部分糯米粉，並將糖、油份量減半，每個熱量約140大卡。（圖取自孫語霙臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近在Threads爆紅的「奶油年糕」，以外酥內Q、濃郁奶油香氣掀起一陣熱潮，想嘗鮮又懶得跟風排隊，不妨在家DIY。營養師孫語霙表示，市售脆皮奶油年糕甜度、油脂無法調整控制，因此研發出少油、少糖的低卡改良版，除了不喜歡吃太甜、擔心高熱量的人適合，減脂、控醣者也可安心吃。

燕麥取代部分糯米減熱量

孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文分享，近期因脆皮奶油年糕爆紅，因此嘗試研發出少油、少糖的食譜，其中以燕麥粉取代一部分糯米粉，並將糖、油份量減半，不喜歡吃太甜、高熱量的人，不妨照著以下步驟，試試在家製作私房低卡改良版：

準備材料（可做6個）：糯米粉60g、燕麥粉60g、雞蛋1顆、黑糖35g、鮮奶130ml、玄米油15g。

做法：

1.首先將燕麥打碎成燕麥粉。

2.準備一個大碗，加入1顆雞蛋打散。

3.再陸續加入黑糖、鮮奶、玄米油（也可替換為芥花油、酪梨油）。

4.接著加入燕麥粉、糯米粉，充分攪拌均勻。

5.烤箱可先預熱180度，接著在模具內刷上玄米油。

6將攪拌好的麵糊倒入模具，約8分滿即可。

7.烤箱設定溫度180度，烘烤約30分鐘；出爐後脱模便可享用。

孫語霙說明，私房改良版的低卡奶油年糕，熱量及營養成分如下：（每個）熱量140.7 大卡、蛋白質3.5g、脂肪5.1g、碳水化合物20.5g、膳食纖維0.5g。吃起來外皮酥酥焦焦的，內部濕濕潤潤、軟軟糯糯，有點像是黑糖糕，嚼到最後還會出現燕麥香氣，甜度大約是微糖口感。重點是材料調整後，減脂、控醣的人也可以放心享用。

營養師孫語霙說，改良版的低卡奶油烤年糕，每個熱量約140大卡,吃起來外皮酥酥焦焦、內部濕濕潤潤，有點像是黑糖糕。（圖取自孫語霙臉書）

營養師孫語霙說，改良版的低卡奶油烤年糕，每個熱量約140大卡，吃起來外皮酥酥焦焦、內部濕濕潤潤，有點像是黑糖糕。（圖取自孫語霙臉書）

