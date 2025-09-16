自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

小胖子危機！長得早但長不高 醫盼「成長筆記」助發現警訊

2025/09/16 16:47

不少人以為「小時候胖不是胖」，然研究指出，肥胖會造成孩子骨齡超前，發育期提早到來也提早結束。（圖取自shutterstock）

不少人以為「小時候胖不是胖」，然研究指出，肥胖會造成孩子骨齡超前，發育期提早到來也提早結束。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕全台兒少過重及肥胖率突破3成，孩童時期體重超標，不只不會隨著年齡自然改善，成年後更可能出現惡化情況。因此專家提醒，家長務必注意孩子飲食，儘量提供原型食物，作為好的營養素來源，同時也參考寶寶手冊或生長曲線，確認孩子的體重情況，適時尋求醫療幫助。台灣精準兒童健康協會也發布《青春特攻隊任務筆記》，作為幫助家長掌握孩子成長情況的輔助工具。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華指出，遺傳、少數疾病等都可能影響孩子成長，但後天環境才是關鍵，飲食更是重中之重，建議家長可以優先選擇原型食物，以蛋白質為例，瘦肉、魚肉、牛奶等是很好的營養來源，綜合維他命則可從蔬果攝取，也建議家長儘量避免讓孩子吃太多加工或油炸食品、甜食等。

不過，有些家長為了讓孩子長高，會要求孩子多喝牛奶。蘇本華說，牛奶是很好的鈣質、蛋白質來源，但「牛奶不能當水喝，一天500毫升就可以了」，可以建議孩子早晚都喝一杯，補充營養素。但若孩子本身具有乳糖不耐等不適合飲用牛奶的體質，也不用強迫孩子非喝牛奶不可，可以選擇其他營養來源。

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科助理教授邱巧凡則指出，以前很多家長都覺得「小時候胖不是胖」、「小時候胖才有本錢長高」，但陸續有研究指出，小時候就有肥胖問題的孩子，成年後仍會持續體重過重，且肥胖會造成孩子骨齡超前，發育期提早到來也提早結束，且成長高峰期的成長幅度也會低於體重正常的孩子。

邱巧凡說，肥胖除了讓孩子來不及長高，也可能讓高血脂、糖尿病、脂肪肝早早找上門，目前已有多項研究顯示，乳癌、大腸直腸癌、胰臟癌等與肥胖息息相關，且肥胖者出現不孕症、女性月經週期混亂或多囊性卵巢症候群，以及男性無精症、精少症的風險也比正常體重者更高。

因此，邱巧凡提醒，5歲以下的孩童肥胖其實相當常見，需要家長特別注意，並帶孩子積極尋求專業醫療協助與建議，判斷孩子是否有肥胖情況時，若孩子年齡小於2歲，可參考寶寶手冊上的身高、體重、頭圍發展曲線進行判斷，2歲以上、18歲以下則可計算身體質量指數（BMI），並與生長曲線進行比對，若超過85百分位，就代表有肥胖情況。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華建議家長可以優先選擇原型食物，作為孩子的營養來源。（記者林志怡攝）

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華建議家長可以優先選擇原型食物，作為孩子的營養來源。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中