小胖子危機！長得早但長不高 醫盼「成長筆記」助發現警訊

〔記者林志怡／台北報導〕全台兒少過重及肥胖率突破3成，孩童時期體重超標，不只不會隨著年齡自然改善，成年後更可能出現惡化情況。因此專家提醒，家長務必注意孩子飲食，儘量提供原型食物，作為好的營養素來源，同時也參考寶寶手冊或生長曲線，確認孩子的體重情況，適時尋求醫療幫助。台灣精準兒童健康協會也發布《青春特攻隊任務筆記》，作為幫助家長掌握孩子成長情況的輔助工具。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華指出，遺傳、少數疾病等都可能影響孩子成長，但後天環境才是關鍵，飲食更是重中之重，建議家長可以優先選擇原型食物，以蛋白質為例，瘦肉、魚肉、牛奶等是很好的營養來源，綜合維他命則可從蔬果攝取，也建議家長儘量避免讓孩子吃太多加工或油炸食品、甜食等。

不過，有些家長為了讓孩子長高，會要求孩子多喝牛奶。蘇本華說，牛奶是很好的鈣質、蛋白質來源，但「牛奶不能當水喝，一天500毫升就可以了」，可以建議孩子早晚都喝一杯，補充營養素。但若孩子本身具有乳糖不耐等不適合飲用牛奶的體質，也不用強迫孩子非喝牛奶不可，可以選擇其他營養來源。

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科助理教授邱巧凡則指出，以前很多家長都覺得「小時候胖不是胖」、「小時候胖才有本錢長高」，但陸續有研究指出，小時候就有肥胖問題的孩子，成年後仍會持續體重過重，且肥胖會造成孩子骨齡超前，發育期提早到來也提早結束，且成長高峰期的成長幅度也會低於體重正常的孩子。

邱巧凡說，肥胖除了讓孩子來不及長高，也可能讓高血脂、糖尿病、脂肪肝早早找上門，目前已有多項研究顯示，乳癌、大腸直腸癌、胰臟癌等與肥胖息息相關，且肥胖者出現不孕症、女性月經週期混亂或多囊性卵巢症候群，以及男性無精症、精少症的風險也比正常體重者更高。

因此，邱巧凡提醒，5歲以下的孩童肥胖其實相當常見，需要家長特別注意，並帶孩子積極尋求專業醫療協助與建議，判斷孩子是否有肥胖情況時，若孩子年齡小於2歲，可參考寶寶手冊上的身高、體重、頭圍發展曲線進行判斷，2歲以上、18歲以下則可計算身體質量指數（BMI），並與生長曲線進行比對，若超過85百分位，就代表有肥胖情況。

