健康 > 心理精神

健康網》王瞳顧毛孩只睡3小時 醫：長期睡眠少損大腦

2025/09/16 16:15

健康網》王瞳顧毛孩只睡3小時 醫：長期睡眠少損大腦

最近女星王瞳因為照顧家中的毛孩，讓作息變亂，讓她的睡眠時間成了話題。（民視提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕8點檔女星王瞳長年參演電視劇，生活作息緊湊，最近因為照顧陪伴她的16歲毛小孩，導致睡眠嚴重不足，常常一晚最多睡3小時，體力大受影響。專家表示，缺乏睡眠正悄悄點燃體內的「慢性發炎之火」，不只有心血管疾病風險，長期如此還可能與憂鬱症、失智風險有關，不容小看。

最近女星王瞳因為照顧家中的毛孩，讓她的睡眠時間成了粉絲關心的話題。因為毛小孩年紀16歲了，常因為生理時鐘的改變，半夜只要一醒，也會把王瞳吵醒，使得她的致睡眠時間總是斷斷續，造成不小的困擾。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，如果睡眠品質差，或者有睡眠呼吸中止症，身體的修復機制就會被打亂，大腦無法清除累積的發炎因子，使得醒來時，依然感覺疲憊、腦袋不清楚，會造成「睡眠不足型腦霧」。長期下來有可能影響大腦健康，甚至與憂鬱症、失智風險有關。

另外，科博特診所院長劉博仁曾於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，據研究結果顯示，如果只是偶爾一晚沒睡好，身體還能勉強應付。但是當連續3晚以上、每晚僅有4小時多的睡眠，血液中的發炎指標IL-6與CRP都會明顯上升。

換言之，很多人以為少睡一點只是隔天精神差，事實上，缺乏睡眠正悄悄點燃體內的「慢性發炎之火」。

劉博仁解釋，這種「隱性發炎」就像體內的火苗，如果沒有及時控制，長期下來會導致以下健康影響：

●心血管疾病：動脈硬化、心肌梗塞、中風風險增加。

●代謝疾病：胰島素阻抗惡化，更容易得到糖尿病。

●免疫力下降：抵抗力變差，容易感冒、傷口癒合慢。

●大腦健康受損：慢性發炎與失智症發生風險有關。

●癌症風險提升：長期慢性發炎環境，會影響細胞修復與基因穩定性。

不妨從飲食照顧好大腦，張家銘建議，從飲食開始，食用抗發炎飲食可有效降低IL-6濃度，改善大腦功能，如Omega-3脂肪酸（如鮭魚、亞麻籽）、富含抗氧化劑的水果（如藍莓、黑巧克力）、發酵食品（如優格、泡菜）都能幫助大腦「滅火」；反之，精緻糖、加工食品和過量紅肉，則會讓發炎更嚴重。

