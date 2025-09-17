健康網》減脂卡關別全怪荷爾蒙 醫點出「核心關鍵」

禾馨婦產科醫師烏恩慈指出，女性減脂確實有可能會受到荷爾蒙影響，如黃體素在經期前分泌達高峰，造成水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性減脂需在意荷爾蒙嗎？禾馨婦產科醫師烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，減脂的核心永遠是「熱量赤字」，荷爾蒙影響多半只是暫時的，如黃體素在經期前分泌達高峰，造成水腫；雌激素影響更年期女性體態，腹部難瘦。

烏恩慈表示，女性一生所承受的荷爾蒙波動比男性更大，如經前、排卵、懷孕、產後、更年期等。因此，許多減脂期卡關的女性難免會懷疑自己是否因為「荷爾蒙失調」才瘦不下來。

烏恩慈強調，人類減脂的核心規則永遠是「消耗大於攝取」，與性別無關。如果沒做到「熱量赤字」，再怎麼談荷爾蒙都是枉然。但值得注意的是，女性在減脂路上確實更容易受到荷爾蒙影響：

2大荷爾蒙 易成女性減脂絆腳石

●黃體素：經前達到高峰，讓人食慾增加、想吃甜食、容易水腫、體力下滑，量體重還可能多1-2公斤。這些多半是暫時現象，有點像身體進入小小冬眠模式。

●雌激素：當雌激素下降時，脂肪更容易囤積在腹部，血脂也會受到影響。所以更年期的女性會發現肚子特別難瘦，三高更難控制。

此外，烏恩慈指出，多囊性卵巢症的患者，因為雄性素過高、胰島素阻抗，也更容易在腹部累積脂肪。但前提仍是「熱量盈餘」，也就是吃得比消耗多，脂肪才會長出來，不會憑空冒出來。

烏恩慈提醒，要有效減脂不外乎回到基本功：運動、飲食、舒壓，再加上「誠實面對自己」。了解生理週期，把體重和體脂置於長期趨勢來看，不要被短期波動嚇到就放棄或焦慮。總之，不是荷爾蒙讓我們變胖，但搞懂它也能少一點焦慮、多一點持續下去的勇氣。

