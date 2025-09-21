健康網》葉黃素配魚油護眼加倍？ 營養師：搭這食物助吸收

Cofit客製化保健品營養師吳悦慈說，葉黃素只要「隨餐搭配油脂食物」就能幫助吸收，搭酪梨、堅果等食物，效果也很好；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人3C產品不離身，補充各種護眼營養素也成為常態。Cofit客製化保健品營養師吳悦慈表示，脂溶性的葉黃素與油脂一起吃，吸收效果佳；且因魚油含Omega-3，搭配食用確實有助提高吸收率，但並非唯一方法。其實葉黃素只要掌握「隨餐搭配油脂食物」攝取，就能幫助吸收。此外也提醒每個人狀況不同，補充前建議應先諮詢專業營養師或醫師。

每天盯著電腦眼睛乾又澀？葉黃素+魚油真的能護眼加倍？吳悦慈於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，長時間盯螢幕、追劇到半夜，眼睛乾澀、視線模糊，甚至看近看遠都越來越吃力，這時很多人會想到補充葉黃素。但有人說，葉黃素要搭配魚油才有效，這是真的嗎？

請繼續往下閱讀...

吳悦慈解答，對於吃葉黃素要搭配魚油是對還是錯？答案是：對，有幫助，但不是唯一方法。原因在於葉黃素屬於脂溶性營養素，與油脂一起吃，吸收率更好。除了魚油裡的Omega-3（DHA、EPA）是很好的脂質來源，魚油中的DHA更是視網膜的重要組成成分，對視力保護有加乘效果。

Cofit客製化保健品營養師吳悦慈表示，魚油裡的Omega-3是很好的脂質來源，對視力保護有加乘效果；情境照。（圖取自freepik）

吳悦慈進而說明，其實，葉黃素不一定要和魚油綁在一起，只要「隨餐搭配含油脂的食物」就能幫助吸收。舉例來說，與堅果、酪梨、橄欖油、肉類一起吃，效果也很好。加上每個人狀況不同，因此也特別提醒開始補充前，應先諮詢專業營養師或醫師。

吳悦慈提出結論表示，葉黃素+魚油可提高吸收率，促進保護視網膜，對護眼確實有幫助。但重點在於「和油脂一起吃」，不一定非得靠魚油。此外，想要保護眼睛，別忘了也應均衡飲食、避免熬夜，讓眼睛適時休息才是關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法