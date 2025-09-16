自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

出國前做好防蚊措施！ 國內再添4例境外移入「瘧疾」

2025/09/16 14:49

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年以來國內累計20例瘧疾病例，全數為境外移入，創下19年來同期新高。（記者邱芷柔攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年以來國內累計20例瘧疾病例，全數為境外移入，創下19年來同期新高。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾管署今（16日）公布，國內新增4例境外移入瘧疾病例，患者年齡介於40至60多歲，均曾前往瘧疾流行地區，且出國前皆未服用預防藥物。發病時間落在7月30日至9月5日，症狀包括發燒、畏寒、頭暈、嘔吐與腹瀉，目前3人已康復出院，另1人仍在住院治療，情況穩定。

疾管署防疫醫師林詠青說明，4名個案中有3例為間日瘧、1例為惡性瘧。惡性瘧個案是一名北部60多歲男性，7至8月間曾赴坦尚尼亞、烏干達、盧安達與肯亞等國，旅途中就曾確診並短暫服藥4日，但返台後於9月上旬再度出現發燒、頭暈與嘔吐。檢查發現血小板偏低，並在血液中檢出瘧原蟲，經PCR確診為惡性瘧，住院治療一週後康復出院。

另有兩名間日瘧個案，分別為北部60多歲及中部40多歲男性，7至8月間曾赴印尼旅遊，返國後陸續出現發燒、畏寒、食慾下降及腹瀉，經檢查確診感染間日瘧，均住院一至兩週後康復出院。第4例為中部50多歲男性，長期居住印度，於8月下旬返台後在9月上旬出現發燒、喉嚨痛與倦怠，多次就醫未改善，直至9月中旬第三度就醫才確診為間日瘧。目前已住院5日，病況穩定，仍持續治療中。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年以來國內累計20例瘧疾病例，全數為境外移入，創下19年來同期新高。感染地區以非洲最多，其次為亞洲及大洋洲，其中以惡性瘧最常見。她提醒，瘧疾在非洲仍是高風險疾病，當地病例占全球逾9成，像衣索比亞今年就通報超過431萬例；印尼東部巴布亞省疫情近年升溫，印度病例數也較去年同期增加。

疾管署強調，瘧疾經帶有瘧原蟲的蚊子叮咬傳染，潛伏期約7至30天，初期症狀常與感冒或流感混淆，但若延誤治療，恐引發脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭甚至死亡。部分種類的瘧疾還可能於數週甚至數年後復發，治療後必須再服藥徹底根除。

呼籲民眾，若要前往瘧疾流行地區，務必於出國前一個月至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑服用預防藥物；旅途中應穿著淺色長袖衣物、使用防蚊液並選擇設有紗門紗窗的住宿地點。返國後若出現發燒或疑似症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

疾管署呼籲民眾，若要前往瘧疾流行地區，務必於出國前一個月至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑服用預防藥物。（疾管署提供）

疾管署呼籲民眾，若要前往瘧疾流行地區，務必於出國前一個月至旅遊醫學門診諮詢,並依醫囑服用預防藥物。（疾管署提供）

