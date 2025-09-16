自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》百萬網紅醫揭手機成癮 7招奪回主導權

2025/09/16 15:33

根據全球螢幕時間調查，現代人平均每天花6小時40分鐘在螢幕前，其中大部分時間來自手機，佔據我們清醒時間的4成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

根據全球螢幕時間調查，現代人平均每天花6小時40分鐘在螢幕前，其中大部分時間來自手機,佔據我們清醒時間的4成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人每天平均花近7小時盯著螢幕，等於清醒時間的4成，長期下來恐怕讓你的人生被手機「偷走」20年！英國百萬網紅醫師阿里．阿布達爾（Ali Abdaal）警告，手機成癮不僅消耗專注力，還與焦慮、憂鬱等心理問題緊密相關，迫使人必須正視這場無聲的健康危機

阿里．阿布達爾曾是劍橋大學受訓醫師，後轉型為知識型YouTuber，至今擁有超過643萬名訂閱者。他在最新影片「奪回手機主導權」中直言，手機成癮已成世代隱憂，更分享7 大親測解方，幫助觀眾擺脫「螢幕奴役」，重新奪回人生主導權，吸引37萬人次點閱。

調查：4成清醒時間滑手機 小心時間被偷走

阿里．阿布達爾指出，根據全球螢幕時間調查，現代人平均每天花6小時40分鐘在螢幕前，其中大部分時間來自手機，佔據我們清醒時間的4成，「如果你還能活50年，其中有20年會花在螢幕上。」

他認為，手機成癮並非單純的意志力問題，而是「大腦被設計駭客化」的結果，因為科技公司聘請大批工程師，透過無限捲動、延遲點讚等設計，操弄人類多巴胺機制，讓人欲罷不能。他直言：「我們不是客戶，而是產品；公司賺的是我們的注意力。」

主動採取行動 治癒手機成癮

阿里．阿布達爾強調：「如果你覺得自己沉迷手機，不要自責，這不是你的錯。」不過，雖然不是錯，但使用者必須為自己負責，主動採取行動，才能真正治癒手機成癮。

無手機恐懼症、響鈴焦慮 不利心理健康

阿里．阿布達爾提出手機成癮常見3狀況，並指出，有研究甚至發現，過度使用手機的年輕人，皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度會上升，身體反應就像在「被野獸追趕」。長期下來，手機成癮與焦慮、憂鬱、孤獨感、睡眠障礙息息相關。

●無手機恐懼症：當手機不在身邊時，心率加快、手心冒汗，焦慮感直線上升。

●響鈴焦慮：明明沒有訊息，卻幻聽到手機震動。

●簡訊焦慮：覺得訊息一來必須馬上回覆，否則就焦躁不安。

研究發現，過度使用手機的年輕人，皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度會上升，身體反應就像在「被野獸追趕」。長期下來，手機成癮與焦慮、憂鬱、孤獨感、睡眠障礙息息相關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

研究發現，過度使用手機的年輕人，皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度會上升，身體反應就像在「被野獸追趕」。長期下來，手機成癮與焦慮、憂鬱、孤獨感、睡眠障礙息息相關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

阿里的7招解方 奪回生活的控制權

面對手機成癮，阿里．阿布達爾強調：「手機不是敵人，它本該是工具。真正的問題是它正在替你做主。」因此提出7個親身實測的技巧，希望更多人能奪回主導權，把時間用在真正重要的事情。

●安裝阻擋程式，設時段斷線

這是他首推的策略。使用手機應用程式，或手機內建的螢幕時間限制功能，設定特定應用程式的使用上限，或在特定時段內完全阻擋它們。

阿里．阿布達爾設定為每晚9點至早上9點阻擋所有社群媒體應用程式，確保他不會在睡前或清晨受打擾，強迫自己休息。

●開啟專注模式，只留重要聯絡人

阿里．阿布達爾透過日曆安排他的生活，包括工作和社交活動。當手機偵測到日曆中有活動時，會自動開啟專注模式，阻擋所有通知。他只允許少數重要聯絡人的電話和訊息能夠通過。這樣既能接收重要資訊，又能避免被隨機的群聊、訊息和郵件分散注意力。

●睡前遠離手機，改用閱讀助眠

改善睡眠的一個簡單方法是將手機放在床頭櫃以外的地方。阿里．阿布達爾認為，最理想的情況是，手機整晚放在不同的房間裡充電。床頭改放電子書或紙本書，降低半夜滑手機的誘惑。
●清空主畫面，增加開啟摩擦

阿布達爾將所有社群媒體應用程式從主螢幕上移除，必須透過搜尋才能進入，讓打開社群 APP 多一道步驟，降低衝動。

●強制延遲5秒，創造思考空間

透過安裝手機應用程式，在每次打開社群媒體應用程式時，創建一個5秒鐘的虛假載入畫面，在開啟社群前先停頓深呼吸，讓大腦有時間判斷「我是真的需要，還是只是習慣？」

●切換灰階模式，降低螢幕誘惑

將手機設定為灰階模式而非全彩時，瀏覽社群平台時，會突然變得不那麼吸引人，從而降低手機的成癮性和趣味性。

●改用電腦回訊息，集中時間處理

阿里．阿布達爾會避免從手機回覆訊息，改用電腦回訊息，避免一整天都在回覆訊息，陷入無止境的「簡訊焦慮」。

百萬網紅醫阿里．阿布達爾建議，改用電腦回訊息，避免一整天都在回覆訊息，陷入無止境的「簡訊焦慮」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

百萬網紅醫阿里．阿布達爾建議，改用電腦回訊息，避免一整天都在回覆訊息，陷入無止境的「簡訊焦慮」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

