花蓮市、吉安鄉逾半長輩 認知功能異常

12秒內要站起來、坐下共完成5次來回，若超過12秒代表下肢肌力需要鍛鍊。（門諾醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣因青壯人口外流，提早進入超高齡社會門檻，老年人口超過21%，花蓮門諾醫院去年起在花蓮市、吉安鄉鼓勵長輩接受 ICOPE（整合性照護長者功能評估），結果受測長輩有超過5成出現認知功能異常、2成7有行動功能退化。個管師李若蘭說，年紀大除了看三高，更要看功能評估數字，早期發現、盡快調整才能確保老後活得健康快樂。

門諾醫院去年在花蓮市及吉安鄉執行世界衛生組織 ICOPE長者功能評估，總計有557位長者接受檢測，六大功能項目皆出現不同程度的異常，其中300人測出認知功能異常，比例達54%，是異常比率最高的項目；次之是視力功能退化有237人，比例43%，行動功能149人異常，比例27%，聽力則有92人出狀況，比例17%，另有8%（47人）有憂鬱傾向，7%（37人）營養狀況不佳。

門諾醫院個案管理師李若蘭說，從結果顯示，花蓮長輩最常見問題是認知功能、視力功能退化，其次行動能力變差，這些狀況就代表身體走下坡，需要及早發現並介入協助，若沒有改善恐進一步造成身體失能，生活無法自理必須靠人協助。

以行動力評估來說，測驗項目是長輩雙手抱胸，需在12秒內連續起立、坐下完成5次，如果時間超過12秒，代表下肢肌力不足需要鍛鍊，若能提早透過運動鍛鍊，就能減少老人家跌倒骨折，李若蘭說，老人家一旦骨折臥床，往往是一躺下去，就整個身體走下坡，若能透過運動強化肌力，就能避免臥床。

台灣明年老年人口比例將達20.8％，超過聯合國定義的20%超高齡社會標準，花蓮縣目前就已經21%。門諾醫院指出，ICOPE測驗是世界衛生組織（WHO）提出的「整合性高齡照護指南」，主張「上醫治未病」，也就是疾病還沒真正出現前，就先找出功能退化的徵兆，就能導入營養、運動、藥物或輔具等資源，民眾可找醫院家庭醫學科、老年醫學科進一步檢查，花蓮縣衛生局也提供長者運動課程、營養中心、失智友善據點等服務，幫助長輩維持健康。

