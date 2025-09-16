自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》杭州5旬女誤踩「化骨水」身亡 專家警告：腐蝕力極強

2025/09/16 13:34

中國浙江省杭州市52歲涂姓女子，外出散步竟然踩到裝有「化骨水」的氫氟酸的容器，搶救後仍傳出不幸；圖為情境照。（圖取自freepik）

中國浙江省杭州市52歲涂姓女子，外出散步竟然踩到裝有「化骨水」的氫氟酸的容器，搶救後仍傳出不幸；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國浙江省杭州市52歲涂姓女子，本月9日外出散步行經餘杭區閒林中路時，竟然踩到裝有「化骨水」的氫氟酸的容器，緊急送醫搶救仍宣告不治。專家指出，氫氟酸又名「化骨水」，因為腐蝕力極強，容易被忽視的是，皮膚一開始接觸氫氟酸可能不會感到疼痛，幾個小時後疼痛才出現，劑量高時恐致命。

網友「LIV元寶」說，他母親9日走到自家店面後面的山區空地，平常都會有很多人散步或是種菜，沒想到母親一腳踩破不明容器，連續送2家醫院都束手無策，最後轉院到浙江大學醫學院附屬第二醫院濱江院區，這才確認是接觸到強烈腐蝕性溶液氫氟酸。他說，醫生轉告若氫氟酸接觸面積達到巴掌大小就足以致死，但他母親的接觸面積是5倍以上， 不幸在14日凌晨不治。

常有工程師因不慎接觸「氫氟酸」中毒

環境部化學物質管理署表示，氫氟酸（Hydrogen Fluoride, HF），又稱作氟化氫或者氟酸、化骨水，目前得知最早是來自18世紀英國某玻璃工人製造出來，這項物質有一功能是可以用於蝕刻玻璃；於20世紀起開始有規模地製造生產，用於製造烷化反應之觸媒、除污、除銹、蝕刻、酸洗等，近年來也被用於光電產業中。

勞動部粉專說明，常有工程師因不慎接觸「氫氟酸」中毒案例，科技產業中蝕刻及清洗製程，氫氟酸是最常用的化學溶液之一。其所釋出的氟離子腐蝕力很強，會直接穿透組織，與鈣結合造成脫鈣並侵蝕肌肉與骨骼。容易被忽視的是，皮膚一開始接觸氫氟酸可能不會感到疼痛，但幾個小時後，疼痛才會顯現，組織早已呈現黑色壞死，劑量高時甚至可能致命。

勞動部表示，接觸氫氟酸應使用防護具，手部須佩戴氟化聚乙烯（PVDF）、天然橡膠等材質的防滲手套，眼部應使用護目鏡或全面式面罩，如不慎被噴濺，應及時投予解毒劑（如葡萄糖酸鈣、六氟靈）後送醫處理。

氫氟酸潑灑之症狀及影響，台中榮總醫院衛教資料表示，可經由皮膚、眼睛、吸入或口服等途徑進入人體，產生毒性。大面積灼傷，會造成低血鈣、低血鎂等電 解質不平衡，導致心律不整、抽搐及心跳停止。一開始皮膚可能看起來正常或輕度泛紅，隨著時間將出現疼痛症狀，嚴重者呈現泛白，產生3度灼傷，如不予治療，可能產生水泡、潰瘍或壞死，造成組織破壞、變形及永久性失能。

台中榮總醫院強調，預防勝於治療，在執行高危險性工作時應配備適當防護工具，於執業前需檢查防護裝備是否破損，定時進行衛生教育訓練及宣導，若不幸被氫氟酸潑灑時，避免驚慌，使用除汙劑除汙後儘速送醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中