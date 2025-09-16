健康網》杭州5旬女誤踩「化骨水」身亡 專家警告：腐蝕力極強

中國浙江省杭州市52歲涂姓女子，外出散步竟然踩到裝有「化骨水」的氫氟酸的容器，搶救後仍傳出不幸；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中國浙江省杭州市52歲涂姓女子，本月9日外出散步行經餘杭區閒林中路時，竟然踩到裝有「化骨水」的氫氟酸的容器，緊急送醫搶救仍宣告不治。專家指出，氫氟酸又名「化骨水」，因為腐蝕力極強，容易被忽視的是，皮膚一開始接觸氫氟酸可能不會感到疼痛，幾個小時後疼痛才出現，劑量高時恐致命。

網友「LIV元寶」說，他母親9日走到自家店面後面的山區空地，平常都會有很多人散步或是種菜，沒想到母親一腳踩破不明容器，連續送2家醫院都束手無策，最後轉院到浙江大學醫學院附屬第二醫院濱江院區，這才確認是接觸到強烈腐蝕性溶液氫氟酸。他說，醫生轉告若氫氟酸接觸面積達到巴掌大小就足以致死，但他母親的接觸面積是5倍以上， 不幸在14日凌晨不治。

常有工程師因不慎接觸「氫氟酸」中毒

環境部化學物質管理署表示，氫氟酸（Hydrogen Fluoride, HF），又稱作氟化氫或者氟酸、化骨水，目前得知最早是來自18世紀英國某玻璃工人製造出來，這項物質有一功能是可以用於蝕刻玻璃；於20世紀起開始有規模地製造生產，用於製造烷化反應之觸媒、除污、除銹、蝕刻、酸洗等，近年來也被用於光電產業中。

勞動部粉專說明，常有工程師因不慎接觸「氫氟酸」中毒案例，科技產業中蝕刻及清洗製程，氫氟酸是最常用的化學溶液之一。其所釋出的氟離子腐蝕力很強，會直接穿透組織，與鈣結合造成脫鈣並侵蝕肌肉與骨骼。容易被忽視的是，皮膚一開始接觸氫氟酸可能不會感到疼痛，但幾個小時後，疼痛才會顯現，組織早已呈現黑色壞死，劑量高時甚至可能致命。

勞動部表示，接觸氫氟酸應使用防護具，手部須佩戴氟化聚乙烯（PVDF）、天然橡膠等材質的防滲手套，眼部應使用護目鏡或全面式面罩，如不慎被噴濺，應及時投予解毒劑（如葡萄糖酸鈣、六氟靈）後送醫處理。

氫氟酸潑灑之症狀及影響，台中榮總醫院衛教資料表示，可經由皮膚、眼睛、吸入或口服等途徑進入人體，產生毒性。大面積灼傷，會造成低血鈣、低血鎂等電 解質不平衡，導致心律不整、抽搐及心跳停止。一開始皮膚可能看起來正常或輕度泛紅，隨著時間將出現疼痛症狀，嚴重者呈現泛白，產生3度灼傷，如不予治療，可能產生水泡、潰瘍或壞死，造成組織破壞、變形及永久性失能。

台中榮總醫院強調，預防勝於治療，在執行高危險性工作時應配備適當防護工具，於執業前需檢查防護裝備是否破損，定時進行衛生教育訓練及宣導，若不幸被氫氟酸潑灑時，避免驚慌，使用除汙劑除汙後儘速送醫。

