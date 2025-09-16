健康網》仙草界的「超級英雄」 營養師列靈芝5健康益處

營養師王證瑋分享，靈芝有安定神經、改善失眠與焦慮之效；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕靈芝是知名養生食材，許多人會補充與其相關的保健品。營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，靈芝是融合傳統智慧與現代科學的「養生仙草」，有調節免疫力、護肝排毒、抗發炎、安神助眠及保護心血管等5功效。惟，孕婦、服用抗凝血藥物等族群補充前，應事先諮詢醫師。

王證瑋分享，靈芝自古被稱為「仙草」，含有多種三萜類化合物、多醣體及抗氧化物質。有研究表明，靈芝在免疫調節、抗氧化與保護肝臟等功能上有很好的幫助。若再搭配良好飲食與生活習慣，靈芝就是促進健康的好夥伴。

靈芝5優點 保肝、護心又安神

●調節免疫力：靈芝多醣能啟動或平衡免疫系統，對抵抗力低或容易過敏的人，皆有一定幫助。

●護肝排毒：研究指出，靈芝有助於減輕肝臟發炎反應，保護肝細胞，協助解毒功能。

●抗發炎與抗氧化：靈芝三萜類能抑制慢性發炎，減少自由基傷害，有助延緩老化。

●調整睡眠與情緒：靈芝被認為能安定神經、改善失眠與焦慮，幫助提升睡眠品質。

●保護心血管：靈芝有助於血壓調控、血脂平衡，對心血管健康有很大的幫助。

王證瑋表示，靈芝可透過茶飲、膠囊、萃取液等方式攝取，需依產品標示或專業建議使用。不過，他提醒，孕婦、服用抗凝血藥物或免疫抑制劑的人，補充前應諮詢醫師。

