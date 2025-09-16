12名帥哥棒球員陪運動 心花怒放！8旬嬤下腰摸地

台北興富發棒球隊12名球員前往萬華莒光社區長照機構，帶領長者們體驗球類遊戲舒展筋骨；左一為劉陳歲女。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕內政部戶政司統計，截至今年8月底，台北市65歲以上有58萬2212人，佔全市人口比例達23.79%，隨著老年人口持續攀升，長照需求隨之增加，情感支持更顯重要。台北興富發棒球隊12名球員今（16）天前往萬華莒光社區長照機構，帶領20餘名平均年齡80餘歲長者，體驗球類遊戲舒展筋骨，年近90歲的劉陳歲女受訪不時以扭動的肢體語言表達興奮之情，露出姨母笑稱難得能夠看到帥哥，「好開心喔！整個心花怒放！」並指活動很不錯，能讓老人精神好、體力好，希望還有下一次。

劉陳歲女表示，老了比較沒有在接觸新的活動，看到棒球員邱偉峻、洪晨宣、邱澤豪、羅聖凱、高誠祥、林承緯、吳康壬、黃明真、賴羿辰、周耀傳、林柏安、邱緯綸，陪伴現場的阿公、阿嬤們，宛如孫子在側般舒服自在，年輕人熱心公益很棒，自覺以前較無當志工的習慣，思緒跟著回到年少時期，雙手叉腰挺胸地說，當年在北一女唸書，走路有風也以母校為榮，畢業後擔任公務人員，致力推動婦女工作，一路做到60歲退休。

雖然自嘲是「牙齒都掉了的老太婆」，但是嬌小的她，個性開朗、活潑、健談且動如脫兔，當場表演「下腰摸地」，動作一氣呵成，頓時讓周邊的「年輕人」看了瞬間驚呼連連，；卻也不免為她擔心捏把冷汗，所幸並無不適。劉陳歲女提到，平常有在走路運動，維持好精神與好體力，同時強調心情愉快很重要。或許這也是為何在她的臉和手上，看不太到歲月劃下的多道痕跡，反而更多的是盈盈笑意。

邱偉峻認為，球隊這次與市府體育局、一粒麥子社會福利慈善事業基金會共同舉辦公益活動，除了陪伴長者及傳遞正向能量，運用所學、以最基本的方式，推廣棒球等運動，也能跟長者們學台語，相當不錯。體育局專委黃力卉、一粒麥子社福基金會執行長林木泉指出，雙方首度合作，藉由運動員的感染力，陪同長者玩九宮格擲準、使用彈力球增加肌力，有趣、簡單、安全，減少肌少症對日常生活帶來的風險影響。

