健康 > 心理精神

高脂飲食4天內影響大腦記憶中心 增加認知障礙可能性

2025/09/16 12:44

研究發現，垃圾食物會迅速改變大腦記憶中心，從而增加認知障礙可能性。（擷自X@ximenxim）

研究發現,垃圾食物會迅速改變大腦記憶中心,從而增加認知障礙可能性。(擷自X@ximenxim)

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕飲食對大腦的影響，其實比人們想的要大上許多。美國北卡羅來納大學醫學院研究人員的1項研究發現，垃圾食物會迅速改變大腦記憶中心，從而增加認知障礙可能性。

根據每日科技（scitechdaily）報導，該研究發表於神經元期刊上。由北卡羅來納大學醫學院藥理學教授兼首席研究員宋娟（Juan Song，音譯）博士和研究第一作者蘭德里（Taylor Landry）領導的團隊，在給小鼠餵食模仿垃圾食品的高脂飲食後，隨即對牠們進行行為測試。團隊在僅僅4天後就觀察到小鼠大腦記憶中心，即海馬體中的CCK中間神經元變得異常活躍。

CCK中間神經元異常活躍原因是，大腦失去了正常吸收葡萄糖（糖分）能力。該發現顯示，脂肪含量高的垃圾食品會迅速改變大腦功能。研究團隊表示，攝取高飽和脂肪的高脂飲食，可能會增加罹患神經退行性疾病的風險，例如失智症。即使只食用垃圾食物幾天，海馬體記憶處理能力仍會受到影響。

宋娟表示，團隊知道飲食和新陳代謝會影響大腦健康，但沒想到CCK中間神經元會因短期高脂飲食而直接受到干擾。最讓團隊驚訝的是，CCK中間神經元在葡萄糖供應減少情況下，活性變化會如此之快，這種變化足以損害記憶力。

研究還指出，恢復小鼠腦葡萄糖水平可平息過度活躍的神經元，並修復記憶問題。高脂飲食後間歇性斷食等飲食干預措施，也足以使CCK中間神經元恢復正常，並改善記憶功能。

宋娟聲稱，該研究凸顯飲食如何迅速影響大腦健康，以及早期干預如何保護記憶力，並降低長期認知問題的風險。宋娟認為從長遠來看，飲食和早期干預等策略，有助於減輕與代謝紊亂相關的失智症日益加重的負擔，提供兼顧身體與大腦的更全面照護。

