晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡可長壽 研究：每天3-5杯早逝風險降13％

2025/09/17 06:36

研究指出，每天喝3–5杯咖啡有助於降低死亡風險13%；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出,每天喝3–5杯咖啡有助於降低死亡風險13%;示意圖。(圖取自freepik)

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黑咖啡好處多，有些人會利用它來減肥，甚至運動前喝以增加燃脂效果。但你是否聽過「喝咖啡可以活更久」的說法？數位營養諮詢專家錢靜蓉引述1項研究指出，每天喝3–5杯咖啡（咖啡因400毫克以內）有助於降低死亡風險，可能可以達到長壽之效。

錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享，超過百萬人的大數據研究發現，適量喝咖啡的人，死亡風險較低；但這並不代表咖啡直接讓人長壽，只能說兩者間存在相關性。

咖啡抗發炎增代謝 1天3-5杯最佳

研究指出，咖啡含有豐富抗氧化物與多酚，能幫助減少發炎、改善血糖與脂肪代謝，因此對人體健康有益。

至於1天的飲用量，研究表明，3–5杯咖啡效果最佳：喝1–3杯，有助於早逝風險降低11%；喝3–5杯，有助於早逝風險降低13%；超過5杯仍有保護效果，但幅度略降。研究還發現，女性飲用咖啡帶來的風險降低幅度比男性更明顯。

錢靜蓉提醒，咖啡不是「長壽藥」，而是健康生活型態中的一部分，日常保養得宜，才能健康活到老。對此，她也列出飲用咖啡4個須注意的部分：

●適量：一般建議成人安全上限為每天不超過400毫克的咖啡因（約一般濾泡咖啡3–5杯）。

●純飲：少糖少奶精，避免熱量負擔。

●搭配生活習慣：飲食均衡、運動、睡眠才是健康關鍵。

●依個人狀況調整：孕期、高血壓或睡眠障礙者，建議諮詢專業醫療人員。

