自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》486先生認了更年期 醫：40+體重增、失眠都是警訊

2025/09/16 11:40

健康網》486先生認了更年期 醫：40+體重增、失眠都是警訊

團購電商名人「486先生」陳延昶自曝經常半夜清醒，認為自己邁向更年期。專家指出，男性大約40歲後，睪固酮分泌會逐漸減少，這是男性更年期，要留意別誤認是自然老化。（翻攝自486先生臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶凌晨3:30在臉書自曝「年紀大就是會半夜突然清醒醒來，然後睡不著，這就是更年期吧」。專家指出，男性確實也有更年期，大約40歲後，睪固酮分泌會逐漸減少，血中雄性激素逐漸下降，造成體重增加、失眠等身心狀況，要留意別誤認是自然老化而忽略。

團購電商名人「486先生」陳延昶最近在臉書透露，自己已年近60，他經常半夜突然清醒、睡不著。他認為這就是更年期了吧。他剛開始會心慌，後來次數多了，決定讓自己放寬心。他說「每天多出這麼多時間，可以在書房靜靜看書，真的太棒了。」

亞東紀念醫院泌尿科主治醫師張效駿在網站衛教資訊上表示，女性的更年期症狀比較明顯，可以用停經來分辨，男性更年期症狀除了不明顯以外，也會被認為只是單純生活習慣不佳或老化導致的生理及心理變化，導致容易被輕忽，再加上男性對更年期導致的性方面問題求診卻步，都會延後診斷及後續的治療時間。

男性更年期的症狀

男性更年期的症狀有哪些？張效駿分析有以下的狀況時，就要注意，若身體出現下面多項症狀時，建議到醫院進行進一步的評估：

●生理症狀：體重增加、腹部肥胖、肌肉力量下降、身高下降（骨質疏鬆）、熱潮紅、心悸、引發代謝症候群

●心理及精神層面：情緒起伏不定、抑鬱、憂慮、沮喪、缺乏活力、失眠、注意力不佳

●性功能及泌尿問題：性慾減低、性功能障礙（勃起困難或早洩）

治療方式

張效駿說明，在治療時通常會考慮病人的症狀、病人期望、對生活品質影響與其共病症以決定最適合的治療方式，治療方式分為以下2點：

●調整生活型態

第一線治療，優先考慮改善生活習慣。包含均衡飲食、適度運動（增加身體活動與控制體重）、充分睡眠、戒菸少飲酒、釋放壓力。

●補充睪固酮

第二線治療，可透過補充睪固酮讓血中總睪固酮濃度提升至正常範圍，目的為改善更年期的上述症狀。

目前台灣治療上以口服、針劑以及新型的皮膚凝膠及鼻凝膠為主。張效駿針對治療方式作以下說明：

1.口服：優點為方便服用，缺點為藥效短，一般來說一天要服用兩次

2.注射：優點為藥效長，缺點為要到醫院進行施打，較不方便

3.凝膠：優點為方便使用，藥效穩定，安全性較高，目前為全球最常被使用的治療方式，缺點為少數人可能對藥物有皮膚或鼻子的敏感不適反應。

張效駿提醒，由於睪固酮補充治療可能會增加心血管疾病，例如: 心臟病、心肌梗塞、中風，以及呼吸中止的風險，須經過醫師評估後再行決定是否使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中