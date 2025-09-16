健康網》486先生認了更年期 醫：40+體重增、失眠都是警訊

團購電商名人「486先生」陳延昶自曝經常半夜清醒，認為自己邁向更年期。專家指出，男性大約40歲後，睪固酮分泌會逐漸減少，這是男性更年期，要留意別誤認是自然老化。（翻攝自486先生臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶凌晨3:30在臉書自曝「年紀大就是會半夜突然清醒醒來，然後睡不著，這就是更年期吧」。專家指出，男性確實也有更年期，大約40歲後，睪固酮分泌會逐漸減少，血中雄性激素逐漸下降，造成體重增加、失眠等身心狀況，要留意別誤認是自然老化而忽略。

團購電商名人「486先生」陳延昶最近在臉書透露，自己已年近60，他經常半夜突然清醒、睡不著。他認為這就是更年期了吧。他剛開始會心慌，後來次數多了，決定讓自己放寬心。他說「每天多出這麼多時間，可以在書房靜靜看書，真的太棒了。」

亞東紀念醫院泌尿科主治醫師張效駿在網站衛教資訊上表示，女性的更年期症狀比較明顯，可以用停經來分辨，男性更年期症狀除了不明顯以外，也會被認為只是單純生活習慣不佳或老化導致的生理及心理變化，導致容易被輕忽，再加上男性對更年期導致的性方面問題求診卻步，都會延後診斷及後續的治療時間。

男性更年期的症狀

男性更年期的症狀有哪些？張效駿分析有以下的狀況時，就要注意，若身體出現下面多項症狀時，建議到醫院進行進一步的評估：

●生理症狀：體重增加、腹部肥胖、肌肉力量下降、身高下降（骨質疏鬆）、熱潮紅、心悸、引發代謝症候群

●心理及精神層面：情緒起伏不定、抑鬱、憂慮、沮喪、缺乏活力、失眠、注意力不佳

●性功能及泌尿問題：性慾減低、性功能障礙（勃起困難或早洩）

治療方式

張效駿說明，在治療時通常會考慮病人的症狀、病人期望、對生活品質影響與其共病症以決定最適合的治療方式，治療方式分為以下2點：

●調整生活型態

第一線治療，優先考慮改善生活習慣。包含均衡飲食、適度運動（增加身體活動與控制體重）、充分睡眠、戒菸少飲酒、釋放壓力。

●補充睪固酮

第二線治療，可透過補充睪固酮讓血中總睪固酮濃度提升至正常範圍，目的為改善更年期的上述症狀。

目前台灣治療上以口服、針劑以及新型的皮膚凝膠及鼻凝膠為主。張效駿針對治療方式作以下說明：

1.口服：優點為方便服用，缺點為藥效短，一般來說一天要服用兩次

2.注射：優點為藥效長，缺點為要到醫院進行施打，較不方便

3.凝膠：優點為方便使用，藥效穩定，安全性較高，目前為全球最常被使用的治療方式，缺點為少數人可能對藥物有皮膚或鼻子的敏感不適反應。

張效駿提醒，由於睪固酮補充治療可能會增加心血管疾病，例如: 心臟病、心肌梗塞、中風，以及呼吸中止的風險，須經過醫師評估後再行決定是否使用。

