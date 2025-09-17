自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃當季水果省荷包 國健署點名5款高纖水果

2025/09/17 07:38

國健署分享，9月盛產水果有木瓜、紅龍果、柚子等，含有豐富膳食纖維，能幫助消化；示意圖。（圖取自freepik）

國健署分享，9月盛產水果有木瓜、紅龍果、柚子等，含有豐富膳食纖維，能幫助消化；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕9月哪些水果正當時？又對人體有什麼樣的健康益處？國健署於臉書專頁「食在好健康」發文指出，9月盛產水果有番石榴、木瓜、紅龍果、柚子、葡萄，含有豐富維生素、礦物質、膳食纖維，幫助消化，民眾適量攝取，就能為身體補足養分。

國健署分享，很多人一聽到「水果」，腦中第一個浮現的念頭就是「會讓人發胖或使血糖升高」。其實，水果不只有糖分，更含有豐富的營養素，只要適量攝取，不僅不會造成負擔，反而有助於促進健康。

9月盛產5種水果 營養素一次看

●番石榴（芭樂）：含膳食纖維、維生素C，容易有飽足感。

●木瓜：維生素 A、C 及葉黃素含量豐富，含木瓜酵素助消化，幫助腸道健康。

●紅龍果：富含膳食纖維，含鐵與鎂，助消化、維持腸道功能。

●柚子：清爽解膩，含維生素 C、膳食纖維、鉀，能幫助排便、抗氧化。

●葡萄：含水分、維生素B群、維生素C及礦物質鉀、磷、鐵、鈣，葡萄皮和籽含有抗氧化的花青素，有助於促進健康。

與其擔心水果的甜度問題，不如學會如何「聰明選擇」。國健署列出以下4個建議，幫助民眾吃得健康又安心：

●控制份量：每天2份最剛好，根據「我的餐盤」建議，每餐水果拳頭大，1份水果就大約1個拳頭大小，切塊水果大約半碗-1碗，既能補充營養又不怕糖分過量。

●多樣化、多色彩：不要只吃單一水果，嘗試不同種類、不同顏色的才能獲得更全面的維生素、礦物質及各種植化素，有助抗氧化與保護健康。

●選當季、在地：當季在地的水果價格實惠、風味最佳，營養價值也比進口或冷藏保存更好。

●吃原態水果：直接食用原態水果可以保留完整的營養。經過榨、過濾的果汁會減少纖維量，降低促進腸道蠕動的機會，反而可能造成便秘。

