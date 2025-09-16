自由電子報
醫籲國中學生接種HPV疫苗 也須重視青少年性病防治

2025/09/16 11:10

手掌出現丘疹是梅毒常見病徵之一。（聯新國際醫院提供）

手掌出現丘疹是梅毒常見病徵之一。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕113學年度入學的國中男、女學生，已可接種公費的人類乳突病毒（HPV）疫苗，桃園市聯新國際醫院兒童感染科醫師李尚謙強調，HPV疫苗僅對部分病毒株具保護力，對於梅毒、淋病等性病則無效，面對性病低齡化，各界應更重視青少年性病的防治。

李尚謙說，施打HPV疫苗可預防子宮頸癌、口咽癌、肛門癌、生殖器疣等，學生若錯過學校統一施打、應到合約診所完成接種，以建立防護力；臨床試驗顯示沒有性行為或未感染人類乳突病毒的女性，接種HPV疫苗有60%到70%的機率預防子宮頸癌，男性可降低癌症風險與病毒傳播，但對於梅毒、淋病等性病無效。

聯新國際醫院兒童感染科醫師李尚謙呼籲各界重視青少年性病防治。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院兒童感染科醫師李尚謙呼籲各界重視青少年性病防治。（聯新國際醫院提供）

「依據衛生福利部疾病管制署統計，國內13歲到24歲的梅毒通報已連續4年攀升」，李尚謙分析，社群軟體與網路資訊發達，導致青少年性觀念較開放、性行為年齡下降，加上青少年缺乏保護意識與正確知識，性病已明顯低齡化；許多青少年怕被責備，可能隱瞞病情、拖延就醫，將導致心理造成壓力與傳染他人等風險。

李尚謙強調，青少年感染性病及早就醫，多數可獲得良好治療成效，拖延就醫會讓症狀惡化例如梅毒可能造成神經與心血管創傷、淋病與披衣菌感染可能恐導致不孕、HPV可能提高癌症風險等，呼籲青少年應落實「安全性行為」如正確使用保險套等，一旦身體出現異狀應及早篩檢。

