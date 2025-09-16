自由電子報
健康 > 護眼顧齒

眼睛紅癢流淚 恐是「急性結膜炎」找上門

2025/09/16 10:13

嘉基眼科主任莊超偉醫師說，俗稱「紅眼症」的急性結膜炎，多由病毒或細菌引起,透過「接觸傳染」最為常見。（嘉基提供）

嘉基眼科主任莊超偉醫師說，俗稱「紅眼症」的急性結膜炎，多由病毒或細菌引起，透過「接觸傳染」最為常見。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕俗稱「紅眼症」的急性結膜炎，多由病毒或細菌引起，透過「接觸傳染」最為常見。眼科醫師提醒，校園、安親班、營隊等人群聚集的地方，常會爆發群聚感染，「一人紅眼，全班或全家都中鏢」，當眼睛出現紅腫、癢、灼熱感、流淚等症狀，或超過1週未改善，應儘速就醫，避免拖延導致傳染更多人或引發後續併發症。

日前，一位謝太太因鼻塞、打噴嚏流鼻水、眼睛癢、流淚，她以為只是過敏，隨手拿家中平常的準備的眼藥水來舒緩不適感，不料，不到2天眼睛出現紅腫、分泌物多、畏光，早晨甚至眼皮「黏住睜不開」狀況，前往嘉義基督教醫院眼科就診，眼科主任莊超偉醫師診斷為病毒性急性結膜炎，也就是俗稱的「紅眼症」。

經詢問後，才知謝太太家中有一位剛上小學的孩童最近也得到紅眼症，莊超偉提醒這類疾病傳染力強，一定要做好防護，以免在家庭、學校與職場快速擴散。

莊超偉表示，急性結膜炎典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，及分泌物增加。若細菌感染，分泌物常呈現黃綠色；病毒感染則可能合併呼吸道症狀；患者常形容「眼睛像卡砂子」、「目睭砧砧」，嚴重時會影響視線清晰度，因此千萬別自行判斷或拖延就醫。

嘉基眼科醫師莊超偉表示，急性結膜炎典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，及分泌物增加。（嘉基提供）

嘉基眼科醫師莊超偉表示，急性結膜炎典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，及分泌物增加。（嘉基提供）

莊超偉指出，急性結膜炎多由病毒或細菌引起，透過「接觸傳染」最為常見。共用擦手毛巾、枕頭、眼藥水，甚至揉眼睛後接觸門把、玩具等公共物品，都可能成為傳染源。

「紅眼症」最忌諱的是自行購買眼藥水，因為有些眼藥水含類固醇，雖能暫時改善症狀，過度使用可能造成眼壓上升或免疫抑制，恐導致青光眼或感染加重，正確做法是出現症狀時及時就醫，由專業醫師診斷並精準投藥。

不少民眾會把急性結膜炎與過敏性結膜炎混淆。莊超偉說，過敏性結膜炎常發生在換季或花粉季，伴隨鼻子過敏，但並不會傳染。若眼睛紅癢且分泌物透明、同時出現鼻塞、打噴嚏，多半是過敏問題；若症狀急劇、伴隨黃綠色分泌物，則更可能是感染性結膜炎。

