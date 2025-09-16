改善偏頭痛患者生活品質 新營醫院引進新世代藥物

部立新營醫院引進新世代偏頭痛治療藥物，提升心血管高風險患者的安全性，圖為新營醫院神經內科醫師王威仁。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕偏頭痛雖不致命，卻會大幅影響患者的生活與工作。部立新營醫院引進新世代偏頭痛治療藥物，提升心血管高風險患者的安全性，新營醫院神經內科醫師王威仁表示，過去對於同時有心血管疾病的患者，藥物選擇相對有限，容易造成治療上的缺口，隨著新世代藥物的出現，為更多病人提供安全且有效的治療方式，協助改善生活品質。

院方表示，今年8月起，頭痛治療領域導入新世代偏頭痛藥物Rimegepant，該藥物屬於CGRP受體拮抗劑，作用方式與傳統的曲普坦類藥物不同，不會引起血管收縮，因此在合併心血管疾病或高風險患者中，提供一個相對更安全的治療選擇。傳統曲普坦類藥物（如舒馬普坦、利扎曲普坦）主要透過刺激血清素受體，使腦血管收縮以達止痛效果，但在心血管疾病患者中可能增加胸悶、心律不整、血壓升高甚至心肌梗塞等風險，因此使用上常受限制。

王威仁指出，Rimegepant的特色在於透過阻斷CGRP與其受體結合，減少偏頭痛過程中的神經炎症及血管擴張，達到緩解頭痛的效果，而不會造成血管收縮。臨床經驗顯示，此類藥物副作用多為輕微，病人普遍能良好耐受。

