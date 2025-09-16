自由電子報
健康 > 心理精神

30年眩暈竟是偏頭痛惹禍 精準藥物治療助重獲新生

2025/09/16 09:55

吳女經光田醫院神經內科部長楊鈞百精準治療，成功改善30多年來的偏頭痛。（記者歐素美攝）

吳女經光田醫院神經內科部長楊鈞百精準治療，成功改善30多年來的偏頭痛。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕50多歲的吳姓女子，30多年前便因頭暈、耳鳴與聽力下降，被診斷為梅尼爾氏症，長年接受藥物、高壓氧、中醫、針灸等治療，效果始終有限。今年7月，因嚴重眩暈到光田綜合醫院就醫，診斷為「前庭性偏頭痛」，經使用CGRP單株抗體治療2週，症狀明顯改善，不僅能自行駕車，不再需要家人攙扶，生活品質獲得大幅提升。

光田綜合醫院神經內科部長楊鈞百提醒，眩暈的成因複雜，除了耳科疾病外，「偏頭痛」也是重要原因之一。部分偏頭痛患者會同時出現眩暈、噁心、怕光甚至耳鳴等症狀，臨床上容易與梅尼爾氏症混淆。

他表示，梅尼爾氏症以「反覆性眩暈、聽力逐漸下降並伴隨耳鳴」為典型表現，而偏頭痛則偏向「頭痛伴隨眩暈及其他神經症狀」，病因及治療方式截然不同。

近年來，「CGRP單株抗體藥物」的引進，為慢性或頑固性偏頭痛患者帶來契機。CGRP（降鈣素基因相關胜肽）是一種與偏頭痛高度相關的神經傳導物質，會造成血管擴張並傳遞疼痛訊息，引發頭痛與眩暈。單株抗體藥物能精準阻斷CGRP與其受體結合，形同「鎖住頭痛開關」，有效降低頭痛發作頻率與強度，並進一步改善眩暈症狀。

以吳女罹患的「前庭性偏頭痛」為例，雖然與偏頭痛有關，卻會合併反覆發作或是持續性的眩暈或頭暈。但大約只有一半的病人在暈眩時會同時出現頭痛；另有一部分病人，暈眩與頭痛是分開發生的，也就是暈眩時不頭痛，頭痛時不暈眩；甚至有些病人幾乎很少出現頭痛，這也使得臨床診斷更具挑戰性。

楊鈞百強調，偏頭痛並非單純頭痛，若民眾經常出現反覆頭痛合併眩暈，甚至影響生活與工作，應盡早尋求神經內科專科醫師評估，不要自行忍耐或僅依靠止痛藥，透過正確診斷與新型治療，患者有機會擺脫長年的頭痛與眩暈困擾。

