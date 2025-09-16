自由電子報
健康網》白內障一定要開刀？ 醫：出現4現象別猶豫

2025/09/16 20:15

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，被診斷出白內障後，若是戴眼鏡也閱讀困難、易跌倒或碰撞、最佳矯正視力低於0.5、對比敏感度明顯下降等狀況，建議考慮手術；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多患者被診斷出白內障後，第一個反應就是「醫師，我一定要開刀嗎？可以不手術嗎？」高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，其實白內障並不是診斷出來就要立刻手術的，不過當碰到即使戴眼鏡也閱讀困難、容易跌倒或碰撞、最佳矯正視力低於0.5、對比敏感度明顯下降等狀況，就建議要考慮手術。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文指出，每個人的生活需求不同，手術時機也會不一樣，白內障初期可以透過視力輔助工具如調整眼鏡度數、使用放大鏡閱讀等，以及每3-6個月檢查一次，來監控白內障進展速度，評估對生活的影響程度。

粘靖旻說，當無法安全駕駛（特別是夜間）、即使戴眼鏡也閱讀困難、工作受到影響、容易跌倒或碰撞、無法享受休閒活動、最佳矯正視力低於0.5、對比敏感度明顯下降、眩光問題嚴重影響生活，建議考慮手術改善生活品質、重拾駕駛能力。

粘靖旻提到，對視力品質要求較高的40-60歲年輕患者，因工作需求考量，可選擇功能性人工水晶體；70歲以上年長患者，則以安全性為主要考量，並考慮其他慢性病影響。也提醒當眼部有急性發炎、全身狀況不穩定、其他眼疾未控制、對手術期待不實際時，並不建議動白內障手術。

